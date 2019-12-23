Кімната з низькою стелею – кольори, освітлення та корисні поради

Згідно із стандартами, найоптимальніша висота стелі в кімнаті – 2,4 метри. Проте такі високі апартаменти для більшості українців є рідкістю і доводиться вдаватись до різноманітних хитрощів, щоб хоч візуально розширити кімнату. Як це зробити за допомогою кольорів та освітлення – читайте у нашому матеріалі.

Візуально збільшити простір можна шляхом обману зору. Для цього прийому існують допоміжні кольори та світлодіодні стрічки.

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Кольори для розширення кімнати з низькою стелею

Класичний варіант



Біла стеля – класичний варіант для вітальні з низькою стелею / фото: Ваш дім. Рівне

Можна забарвити площину стелі в білосніжний колір, а якщо застосувати глянцеву фарбу, то висота кімнати візуально збільшується вдвічі.

Холодні світлі тони

Такі кольори візуально віддаляють верх кімнати, тому фарбувати низькі поверхні потрібно в білі, світло-сірі чи перлинні тони.

Синій та зелений

Стелі з синім чи зеленим кольором можуть здатись занадто радикальним рішенням, але вони добре підходять для низьких кімнат. Холодні світло-блакитні, сіро-блакитні, блідо-зелені відтінки даватимуть відчуття перебування у високій кімнаті.

Підвісна стеля



Натяжні стелі завжди виглядатимуть привабливо / фото: Ваш дім. Рівне

Візуально розширити простір допоможуть натяжні або підвісні конструкції. Можна обробити стелю дзеркальним покриттям, в якому будуть відбиватися всі предмети інтер’єру та сонячне світло. Завдяки застосуванню таких конструкцій можна візуально підвищити простір майже вдвічі.

Одноманітність

Багато дизайнерів радять робити дизайн в кімнатах з низькою стелею в одній колірній гамі, тоді візуально зітреться кордон між стелею і стінами.

Освітлення в кімнатах з низькою стелею

Підсвічування

По периметру можна підсвітити центральну частину стелі світлодіодною стрічкою. В такому випадку візуально центр поверхні серйозно віддалиться.

Напрямок світла



Приклад освітлення стелі для ванної кімнати / фото: Fortuna

Коли вибиратимете світильник або люстру, то потрібно передбачити напрямок світла. Промінь не повинен світити вниз, адже тоді кімната здаватиметься плоскою. Світло повинне спрямовуватись вгору.

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Конструкції

Якщо у вас кімната з натяжною стелею, то внутрішнє підсвічування дає ефект стелі, яка зависла у повітрі. Можна використовувати навіть дворівневу конструкцію, а джерела світла розташувати по периметру кімнати.

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