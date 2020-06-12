Студія архітектури Mas-aqui відремонтувала квартиру XX століття в горах над Барселоною. В результаті вийшов інтер'єр, наповнений світлом та виконаний у стилі мінімалізму.

Будинок Akari House, що з японської означає "будинок світла", освітлений великим просвітом, вбудованим у терасу даху. Архітектори зняли герметичний металевий дах і перетворили його на сонячний внутрішній дворик з панорамним видом, пише видання Deezen.

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Всередині будинку прості підлоги з червоною плиткою, світлі акценти з деревини та прості білосніжні стіни створюють мінімалістичний фон для вбудованих меблів, що економлять місце.



У будинку збільшилась кількість світла / фото Deezen

На нижньому поверсі – умивальник, спальня та кабінет, які можна відкрити до коридору з розсувними дерев'яними дверима.



Кімнати в будинку поділені на зони / фото Deezen

Прості бетонні сходи ведуть на другий поверх та виходять на кухню та вітальню, які є з'єднаними між собою.

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Біла плита та білий вентилятор на стелі вписуються в білі стіни. Світло рівномірно розповсюджується кімнатою та освітлює приміщення кухні.



Мінімалістичний дизайн реалізували в білих тонах / фото Deezen

Відокремлена вітальня та друга спальня із вбудованою ванною кімнатою з душем та туалетом. Скляні двері ведуть на балкон просто зі спальні.



Проєкт будинку в Барселоні / фото Deezen

Основною метою проєкту було перетворення простору у щось яскраве та повітряне. Поряд зі великою кількістю світла, ключовим був мінімалістичний підхід, сказали в студії.

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