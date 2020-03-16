Кухня в класичному стилі: матеріали та кольори та особливості оформлення – фото

Класичні інтер'єри зарекомендували себе як універсальні, красиві та найголовніше – завжди актуальні. Також багато хто називає їх комфортними, елегантними та зручними. Як правильно оформити кухню в класичному стилі, як підібрати матеріали, кольори та які існують особливості оформлення – читайте в нашому матеріалі.

Суміш древніх уявлень про інтер'єр змішались та разом утворили класичний дизайн. Проте оформлювати в класичному стилі варто великі за розміром кухні

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Особливості класичного інтер'єру

узгодженість;

симетрія;

поміркованість;

пишність;

елегантність;

Як оформити класичний інтер'єр на кухні

Меблі



Білого та природного кольору меблі стануть найкращим доповненням / фото: Kitchendecorium

Меблі повинні бути масивними. Найкраще дерев'яними та оформленими "під старовину". Центральне місце на такій кухні займає плита з традиційною витяжкою, хорошим доповненням стане відокремлена витяжка. Підбираючи меблі, не забувайте про важливість симетрії.

Матеріали



Використання пластику в інтер'єрі вже відходить в минуле / фото: Ваниль

Штучні матеріали, на зразок пластику, не підійдуть в такий інтер'єр. Зверніть увагу на деревину, метал, камінь, скло та навіть сталь. До вибору меблів варто підійти з прискіпливістю та використати якомога більше дрібних деталей.

Кольори



Колірна гама для цього стилю постійно розширюється / фото: Mirt

Типовою гамою для класичного стилю є коричневі, бежеві та сірі відтінки. Іноді в таких інтер'єрах можна натрапити на використання темно-синього, зеленого та бордового.

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Деталі декору



Великі підвісні люстри ідеально впишуться в дизайн / фото: Одесмебель

Не забувайте про важливість деталей у класичному стилі. На кухні варто використовувати стилізовані карнизи, світильники, доречною буде ліпнина.

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