В місті Аліканте, що в Іспанії, дизайнери розробили нестандартний інтер'єр квартири. В старому будинку в центрі попередні власники знесли усі перегородки, залишивши сходову клітку. Тому дизайнери створили два поверхи квартири з ДСП.

Клієнти хотіли будинок із радикально новою концепцією, де розкіш простору полягала б не в перекритті різних поверхів, а у великому просторі, пише Dezeen.

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Дві зовнішні тераси розташовані по обидва боки від головного входу, щоб мешканці могли сидіти і насолоджуватись середземноморським сонячним світлом.



Одна зі стін зроблена з каменю / Фото Dezeen

Перший поверх тут відведений під кухню відкритого плану, вітальню, їдальню та закриту ванну. Всі кімнати повністю зроблені з ДСП, окрім однієї зовнішньої стіни, яка є цегляною. Цікаво, що ванна тут виділена персиковим кольором та складається з душової кабіни, туалету та умивальника.



Зона ванни чітко виділена персиковим кольром / Фото Dezeen

Сходи ведуть на другий поверх – до спалень, стіни яких теж зроблені з ДСП. Таким чином увесь інтер'єр здається ніби незавершеним. Барвисті акценти у вигляді меблів, таких як червоний табурет, м'ятно-зелений стілець або жовтий стіл, забезпечують різноманіття кольорів.

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