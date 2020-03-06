Коли інтер'єр стає іграшкою: в Китаї відкрили величезний ігровий майданчик – фото
В китайському місті Женьчжень один з торгових центрів замовив у дизайнерської компанії K11 ігровий майданчик для дітей відвідувачів. Вийшло масштабно та вже надихає інших дизайнерів на схожі проєкти.
Про новий ігровий майданчик пише Archdaily.
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Проєкт отримав назву Fairyland Playscape. Майданчик облаштований для стрибків, та є цілком безпечний.
На смугастий дизайн компанію надихнула китайська література / Archdaily
Площа надувного дива для дітей всього займає 400 квадратних метрів.
Ми надихнулись китайською класичною літературою та зокрема твором "Подорож на Захід", що втілює сюжет "Юшань" (Гора Нефриту) у сучасний світ,
– розповіли в компанії.
Схожих майданчиків вже багато в Китаї / фото: Archdaily
Fairyland Playscape показує прогресивний підхід до дизайну та того, як ми взаємодіємо з архітектурою. Він заохочує дітей і дорослих ризикнути і кинути виклик собі, щоб розважитися.
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Майданчик водночас є доволі монументальною спорудою та звичайною іграшкою.
Пострибати всередині можна абсолютно безкоштовно / фото: Archdaily
А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням