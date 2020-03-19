Коли сірий – не нудний: дизайн барбершопу в Одесі оцінив Deezen

Журнал про архітектуру, дизайн та інтер'єри Dezeen написав про одеський барбершоп і тату-салон The Kult Studio. Фото, що вразило авторитетне видання та про ідею створення, читайте далі.

Dezeen присвятив статтю інтер'єру одеського The Kult Studio, оформленням якого займалося українське дизайнерське бюро Sivak&Partners.

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Особливо відзначили вибір кольорів — всі можливі відтінки сірого кольору і стильні мінімалістичні рішення.

Де – Україна, місто Одеса

Адреса – вулиця Грецька, 40

Стиль – мінімалізм

Матеріали – камінь, скло, сталь і декоративна штукатурка



Сірий можна використовувати як моноколір / фото: Dezeen

Дизайнери розповіли, що такий витриманий і мінімалістичний дизайн вийшов завдяки обмеженням у часі. На розробку і оформлення було три місяці, тому студії довелося приймати швидкі і прості рішення.

Ми просто вирівняли стіни і покрили її спеціально розробленою для нас декоративною штукатуркою, заощаджуючи час,

– розповідають у агенції.

До початку робіт об'єкт був застарілим приміщенням із дерев’яною підлогою і зігнутою стелею. Проте згодом абсолютно непривабливе приміщення, площею у 100 квадратних меблів, стало комфортним та стильним барбершопом.



Короткі терміни у реалізації не зашкодили вишуканості проєкту / фото: Dezeen

Грубі мазки блідо-сірою штукатуркою не тільки заощадили час на обробку, а й надали особливої чарівності інтер'єру.



Дизайнери реалізували ідею за три місяці / фото: Dezeen

Штукатуркою покрили і дерев’яну підлогу, бо вона б не витримала вагу плитки для підлоги. А тату-салон і місце для проведення педикюру заховали за перегородками із гартованого скла, стіни ж покрили шпалерами із хмарним принтом.

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням