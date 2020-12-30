Фарбування стін у вітальні: які кольори вибрати та як вони змінять дизайн

Колір стін у вітальні впливає на якість вашого відпочинку після робочого дня, а також може впливати на настрій. Саме тому до вибору відтінку треба підійти відповідально. Які кольори додадуть вам оптимізму, а які розслаблять – дивіться в матеріалі.

Експериментувати з кольором варто не під час ремонту, а перед ним. Як виглядатиме ваша кімната з синім, помаранчевим або зеленим кольором?

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Які кольори вибрати для стін у вітальні

Синій



Класичний синій буде кольором року / фото: Хатинка моєї мрії

Саме синій колір визнаний наймоднішим в 2020 році. Проте не забувайте, що цей колір є холодним відтінком, саме тому синій підійде не для усіх. Проте він відмінно збільшує простір візуально. Різні відтінки – від світлого і свіжого блакитного, до темного, майже чорного, сапфірового, дозволить додати варіативності зовнішньому вигляду кімнати.

Помаранчевий

Оранж ніколи не вийде з моди. Саме помаранчевий додає енергії та сприяє активності. А яскравий варіант кольору створить відчуття тропіків навколо. Також цей відтінок добре поєднюється з білим та синім кольорами.

Білий

На перший погляд білий досить звичний та нецікавий колір, проте білий відмінно розширює маленькі вітальні. Проте задля уникнення одноманітності, ви можете використовувати деякі кольорові акценти: подушки, штори, килимки, які розбавлять домінування білого.

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Зелений



Гармонію та умиротворення принесе зелений / фото: Мой дом

Заспокійливий зелений додасть вам внутрішнього спокою та позитивно впливає на нервову систему. Зелений – символ надії та життя. У вітальні ви можете використовувати різні відтінки, від консервативного і ділового темно-зеленого до веселого аквамарину.

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