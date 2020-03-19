Колоніальний стиль в інтер'єрі: особливості та як правильно його облаштувати – фото
Колоніальний стиль поєднує екзотичність та вишуканість, респектабельність та простір. Сформований одразу у кількох різних країнах, сьогодні у нас є можливість вибирати. Які особливості колоніального стилю, на які типи він ділиться, та як правильно його облаштувати – читайте в нашому матеріалі.
Колоніальний стиль дає можливість власникам квартири вигадати власні орнаменти та самовиразитись.
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Напрями колоніального стилю
- Британський (з переважанням індуської культури);
- Французький (з африканським впливом);
- Американський (індіанська культура та атмосфера Дикого Заходу).
Особливості колоніального стилю
Природні матеріали
Французький варіант колоніального стилю / фото: Prointerior
Дерево, камінь, глина, шкіра, парусина та різноманітні тканини найчастіше використовуються у інтер'єрі. На підлозі найчастіше викладають кераміку, паркет або камінь.
Вікна, двері
Так виглядає вітальня у британському стилі / фото: Prointerior
Прорізи повинні бути якомога більшого розміру. На вікнах ставлять ролети, римські штори або портьєри з льону або оксамиту.
Освітлення
В французькому варіанті великі люстри є обов'язковими / фото: Homepic
Слід віддати перевагу торшерам, настільним лампам, ліхтарикам з перфорацією та кованим люстрам.
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Меблі
Так виглядатиме кухня у вільному американському стилі / фото: Justwood
Рамок щодо декору в колоніальному стилі немає. Проте обов'язкове використання деревини темного кольору (червоного дерева або венге), також можливе використання ротанга або бамбука.
Також часто використовуються меблі, які оббиті шкірою.
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