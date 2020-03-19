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Колоніальний стиль в інтер'єрі: особливості та як правильно його облаштувати – фото

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Колоніальний стиль завжди поєднує кілька культур / Pro interior

Колоніальний стиль поєднує екзотичність та вишуканість, респектабельність та простір. Сформований одразу у кількох різних країнах, сьогодні у нас є можливість вибирати. Які особливості колоніального стилю, на які типи він ділиться, та як правильно його облаштувати – читайте в нашому матеріалі.

Колоніальний стиль дає можливість власникам квартири вигадати власні орнаменти та самовиразитись.

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Напрями колоніального стилю

  • Британський (з переважанням індуської культури);
  • Французький (з африканським впливом);
  • Американський (індіанська культура та атмосфера Дикого Заходу).

Особливості колоніального стилю

Природні матеріали


Французький варіант колоніального стилю / фото: Prointerior

Дерево, камінь, глина, шкіра, парусина та різноманітні тканини найчастіше використовуються у інтер'єрі. На підлозі найчастіше викладають кераміку, паркет або камінь.

Вікна, двері


Так виглядає вітальня у британському стилі / фото: Prointerior

Прорізи повинні бути якомога більшого розміру. На вікнах ставлять ролети, римські штори або портьєри з льону або оксамиту.

Освітлення


В французькому варіанті великі люстри є обов'язковими / фото: Homepic

Слід віддати перевагу торшерам, настільним лампам, ліхтарикам з перфорацією та кованим люстрам.

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Меблі


Так виглядатиме кухня у вільному американському стилі / фото: Justwood

Рамок щодо декору в колоніальному стилі немає. Проте обов'язкове використання деревини темного кольору (червоного дерева або венге), також можливе використання ротанга або бамбука.

Також часто використовуються меблі, які оббиті шкірою.

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням

 

 

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Ідеї для інтер'єру Дизайн Ремонт Ідеї для дому
Середземноморський стиль в інтер'єрі: особливості облаштування та необхідні матеріали
18 березня
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