Колоніальний стиль в інтер'єрі: особливості та як правильно його облаштувати – фото

Колоніальний стиль поєднує екзотичність та вишуканість, респектабельність та простір. Сформований одразу у кількох різних країнах, сьогодні у нас є можливість вибирати. Які особливості колоніального стилю, на які типи він ділиться, та як правильно його облаштувати – читайте в нашому матеріалі.

Колоніальний стиль дає можливість власникам квартири вигадати власні орнаменти та самовиразитись. Вас зацікавить: Футуристичний стиль в інтер'єрі: особливості та поради щодо оформлення – фото Напрями колоніального стилю Британський (з переважанням індуської культури);

Французький (з африканським впливом);

Американський (індіанська культура та атмосфера Дикого Заходу). Особливості колоніального стилю Природні матеріали

Французький варіант колоніального стилю / фото: Prointerior Дерево, камінь, глина, шкіра, парусина та різноманітні тканини найчастіше використовуються у інтер'єрі. На підлозі найчастіше викладають кераміку, паркет або камінь. Вікна, двері

Так виглядає вітальня у британському стилі / фото: Prointerior Прорізи повинні бути якомога більшого розміру. На вікнах ставлять ролети, римські штори або портьєри з льону або оксамиту. Освітлення

В французькому варіанті великі люстри є обов'язковими / фото: Homepic Слід віддати перевагу торшерам, настільним лампам, ліхтарикам з перфорацією та кованим люстрам. Дивіться також: Стиль ампір в інтер'єрі: особливості обробки та кольорів – фото Меблі

Так виглядатиме кухня у вільному американському стилі / фото: Justwood Рамок щодо декору в колоніальному стилі немає. Проте обов'язкове використання деревини темного кольору (червоного дерева або венге), також можливе використання ротанга або бамбука. Також часто використовуються меблі, які оббиті шкірою. А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням