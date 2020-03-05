Кондиціонери: які бувають та чим відрізняються

У сучасному світі кондиціонер – це вже не предмет розкоші, а необхідність для комфортного перебування в приміщенні.

Коли раніше цей пристрій широко використовували в офісах, ТЦ та закладах громадського харчування, то зараз він часто використовується як в малих, так і великих квартирах і будинках.

Попит породжує пропозицію, і ринок пропонує великий вибір різних видів кондиціонерів, більш докладно про які ми розповімо в нашому матеріалі.

Настінні кондиціонери найчастіше встановлюються в квартирах, вони складаються з двох блоків: зовнішнього і внутрішнього. Такі моделі зручні, адже вони компактні і відмінно вписуються в інтер'єр кімнати. Їх потужності (до 5-7 кВт) якраз вистачає на охолодження однієї кімнати.

Канальні спліт-системи включають систему повітропроводів з внутрішнім блоком, які ховаються в підвісних або натяжних стелях. Також до системи можна підключити повітропровід для заміни свіжим повітрям з вулиці. Недолік канальних кондиціонерів в тому, що він передбачає більший рівень шуму і обов'язкове опускання стелі для закладки повітропроводів. Проте перевага в тому, що завдяки повітропроводу холодне повітря не буде спрямоване одним потоком на людей, а охолоджується все приміщення.

Касетний кондиціонер, як і канальні спліт-системи, також ховається під підвісною стелею, але він закривається декоративними решітками, які за розміром нагадують стандартну стельову плитку. У таких моделей приблизно така ж потужність, як і у канальних, але охолоджене повітря виходить через нижню частину блоку, тому не потрібно встановлювати повітроводи. У касетних кондиціонерах є повітророзподільні заслінки. Завдяки ним холодне повітря рухається по 2, 3 або 4 напрямкам і швидко перемішується з повітрям в кімнаті. Касетні кондиціонери в основному використовуються в приміщеннях, де збирається багато людей.

Стельові кондиціонери можуть бути різної потужності, і саме вони є актуальними як для великих приміщень, так і для маленьких кімнат. Вони вдало вписуються в будь-який інтер'єр. Холодне повітря горизонтально поширюється уздовж стелі і прямий потік повітря не потрапляє на людей.

Мобільні кондиціонери оснащені коліщатками для легкого переміщення та встановлюються на підлозі. У комплекті йде повітропровід для виведення гарячого повітря на вулицю через отвір або кватирку. Недоліками мобільних кондиціонерів є їх невелика потужність, гучний шум через роботу компресора і висока ціна в порівнянні з іншими видами. Проте це хороший варіант для тих, хто часто переїжджає і може легко забрати його з собою з одного приміщення в інше.

За типом включення кондиціонери можуть бути інверторні або звичайні On/Off.

Інверторні кондиціонери при досягненні заданої температури знижують свою потужність, але продовжують працювати, підтримуючи температуру. Їх головна перевага в тому, що це практично безшумна робота, можливість включення режиму обігріву при -15 градусах і нижче, а також на 25-35% знижене споживання електроенергії в порівнянні зі звичайними.

Звичайні кондиціонери при досягненні заданої температури вимикаються, а коли температура знову підвищується – знову включаються, тому вони поступаються за комфортом і точністю підтримки температури в приміщенні. Інверторні кондиціонери коштують дорожче, але вони краще підтримують мікроклімат і компресор служить довше, оскільки немає необхідності постійно вмикатися і вимикатися, а також є можливість задати будь-яку температуру, з якої і буде здійснюватися охолодження приміщення.

Для сучасних споживачів важливі не тільки технічні характеристики кондиціонерів, але також їх зовнішній вигляд. Тому компанії Mitsubishi Electric, Neoclima, LG випустили дизайнерські лінійки. Дизайнерські кондиціонери виглядають набагато красивіше та елегантніше, ніж звичайні моделі.

Їх панелі можуть бути виконані з різних матеріалів з будь-яким забарвленням (червоні, білі, чорні, золотисті, під дерево тощо). Деякі моделі одразу йдуть в комплекті зі знімними панелями, які власник може легко змінити при необхідності. Кондиціонери також можуть бути оснащені світлодіодною підсвіткою різних кольорів або навіть замасковані під картину.

Функції сучасних кондиціонерів не обмежуються тільки охолодженням. Моделі можуть обігрівати повітря і навіть осушувати його - ця функція необхідна, якщо в кімнаті є проблема із зайвою вологістю. У багатьох кондиціонерах встановлені спеціальні фільтри, які очищають повітря, затримуючи пил, бактерії і шкідливі мікрочастинки. Деякі моделі іонізують повітря - знезаражують і насичують його іонами срібла.

Як ви змогли переконатися, широкий вибір різних видів кондиціонерів дозволяє кожному споживачеві знайти ідеальне поєднання технічних характеристик, дизайну й, звісно, вартості.

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