Концептуальний інтер'єр: суцільний сірий дизайн магазину в Китаї – фото
В місті Шанхай, що в Китаї, місцева дизайнерська компанія облаштувала концептуальний інтер'єр продуктового магазину. Розробники вирішили зосередитись та постіндустріальному стилі. Як виглядає дизайн інтер'єру в суцільному сірому кольорі – дивіться в матеріалі.
Основним товаром в цьому магазині є хлібобулочні вироби, повідомляє Archdaily.
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Атмосфера в магазині повинна давати покупцям відчуття, яке виникає на великому виробництві.
Зовні магазин є доволі непримітним / Фото Archdaily
Представлена тут продукція більше нагадує промислові об'єкти, які виготовлені з точністю та контролем,
– пояснив один з дизайнерів.
Меблі в залі тут з нержавіючої сталі / Фото Archdaily
Усі матеріали, які використали для облицювання інтер'єру – сірого тону. Наприклад, спінений алюміній та нержавіюча сталь. Дизайнер вибрав матеріали, які вдало б доповнювали один одного.
В результаті і зсередини і зовні інтер'єр тут виконаний повністю в сірих тонах.
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