В місті Шанхай, що в Китаї, місцева дизайнерська компанія облаштувала концептуальний інтер'єр продуктового магазину. Розробники вирішили зосередитись та постіндустріальному стилі. Як виглядає дизайн інтер'єру в суцільному сірому кольорі – дивіться в матеріалі.

Основним товаром в цьому магазині є хлібобулочні вироби, повідомляє Archdaily.

Читайте також: Суцільний граніт: неординарний інтер'єр ресторану з Китаю – фото

Атмосфера в магазині повинна давати покупцям відчуття, яке виникає на великому виробництві.



Зовні магазин є доволі непримітним / Фото Archdaily

Представлена ​​тут продукція більше нагадує промислові об'єкти, які виготовлені з точністю та контролем,

– пояснив один з дизайнерів.



Меблі в залі тут з нержавіючої сталі / Фото Archdaily

Усі матеріали, які використали для облицювання інтер'єру – сірого тону. Наприклад, спінений алюміній та нержавіюча сталь. Дизайнер вибрав матеріали, які вдало б доповнювали один одного.

В результаті і зсередини і зовні інтер'єр тут виконаний повністю в сірих тонах.

Цікаво: Білий лофт: в Мексиці креативно оновили інтер'єр історичного будинку – фото

Дивіться більше фото концептуального інтер'єру магазину з Китаю: