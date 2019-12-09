Дизайн коридору зі сходами: вибираємо вдалий колір та стиль

Нехай в міських багатоповерхівках зазвичай немає двоповерхових квартир, але в приватних заміських та дачних будинках завжди є можливість побудувати більше поверхів. В такому випадку треба вирішити який стиль вибрати для коридору та сходів. Поради, щодо інтер’єру – в нашому матеріалі.

Не важливо скільки у вас виділено місця на сходи. Неважливо чи будуть це габаритні маршові або компактні гвинтові комплекси – потрібно вибрати дизайн.

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Популярні варіанти дизайну коридору зі сходами

Класика



Класичний стиль завжди в моді / фото: O dome

Цей стиль підійде для тих, хто любить вражати гостей уже з порогу. Тут потрібно накупити масу ексклюзивних речей (люстр, антикварних меблів, картин). Сходи повинні мати химерні вигини, помпезні поруччя, ковані елементи, ліпнину та дорогі килими.

Експерти радять використовувати два кольори, які чергуються в елементах сходів та дизайну самої кімнати. Популярними є чорно-білі варіанти.

Модерн



Мінімум декору – ознака модерного стилю / фото: Інтер’єр

Тут повна протилежність класиці. Мінімалістичні мотиви мусять бути як у формі самих сходів так і оздобленні. Не забувайте про чіткі прямі лінії та викиньте зайві елементи декору.

Використовуйте світлі або темні кольори в модерному дизайні. Можливе поєднання кількох відтінків.

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Лофт



Лофт повинен створити атмосферу горища / фото: Pinterest

Якщо ваш будинок зроблено в стилі лофт, то ідеально підійдуть важкі металеві або дерев’яні сходи без прикрас. Оздоблення самого коридору може бути голою цеглою або "рубленим" бетоном. Дерев’яні балки, розетки та дроти без жодного оздоблення дадуть вам відчуття ніби ви на горищі.

Вважається, що для лофту оптимальними будуть всі кольори з молочно-шоколадної гами.

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням