Королівство сірого: дизайнери розробили інтер'єр кухні з цілковитого мармуру – фото

Архітектурна фірма Felipe Hess Arquitetos розробила дизайн кухні з мармуру. Проєктанти хотіли поєднати простоту зовнішнього вигляду матеріалу та стилю мінімалізм.

Архітектори вірять, що правильна взаємодія всіх елементів дизайну здатна докорінно змінювати уявлення про традиції облаштування кухонь, пише Archdaily.

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В цій кухні низькі стелі та тьмяне освітлення, проте всі поверхні, за винятком стелі, виконані з білого або сірого мармуру. Вхід до кухні пролягає крізь тунель, в якому стеля досить висока.



Раковина та кран тут теж дуже прості / фото: Archdaily

У плані чітко визначений периметр, який обмежений панелями та дверцятами шафи. Завдяки технології SCA, яку використовує бразильська фірма, з'явилась можливість застосувати тонкі шари мармуру в облицюванні.



Підлога на кухні встелена тонким шаром пластинок з мармуру / фото: Archdaily

В основі плану кухні лежить кухонний острівець, який "створює тертя" між жорстким периметром кімнати, а циліндрична витяжка лише підсилює його.



Кухонні стелажі сховані за неприступною сірою облицівкою / фото: Archdaily

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Природне світло, що проходить по коридору і переливається в кухню, запрошує відвідувачів всередину.



Тунель набагато світліший за саму кухню / фото: Archdaily