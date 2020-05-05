Королівство сірого: дизайнери розробили інтер'єр кухні з цілковитого мармуру – фото
Архітектурна фірма Felipe Hess Arquitetos розробила дизайн кухні з мармуру. Проєктанти хотіли поєднати простоту зовнішнього вигляду матеріалу та стилю мінімалізм.
Архітектори вірять, що правильна взаємодія всіх елементів дизайну здатна докорінно змінювати уявлення про традиції облаштування кухонь, пише Archdaily.
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В цій кухні низькі стелі та тьмяне освітлення, проте всі поверхні, за винятком стелі, виконані з білого або сірого мармуру. Вхід до кухні пролягає крізь тунель, в якому стеля досить висока.
Раковина та кран тут теж дуже прості / фото: Archdaily
У плані чітко визначений периметр, який обмежений панелями та дверцятами шафи. Завдяки технології SCA, яку використовує бразильська фірма, з'явилась можливість застосувати тонкі шари мармуру в облицюванні.
Підлога на кухні встелена тонким шаром пластинок з мармуру / фото: Archdaily
В основі плану кухні лежить кухонний острівець, який "створює тертя" між жорстким периметром кімнати, а циліндрична витяжка лише підсилює його.
Кухонні стелажі сховані за неприступною сірою облицівкою / фото: Archdaily
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Природне світло, що проходить по коридору і переливається в кухню, запрошує відвідувачів всередину.
Тунель набагато світліший за саму кухню / фото: Archdaily