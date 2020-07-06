Литовські дизайнери створили концепт крісла, яке пристосовується до форми тіла свого власника. Каркас такого стільця складається з дерев'яних палиць, а сидіння зроблене з плюшу. Виставка під назвою Envisioned Comfort пропонує крісло, яке може трансформуватись у табурет та консольний стіл. Більше фото – дивіться в матеріалі.

Під час розробки меблів дизайнери надихались формою кінного сідла, повідомляє Dezeen.

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Основа кожної конструкції складається з численних букових палиць, які тримаються купи із застібками з дерева та латуні. Палиці мають різну довжину для того, щоб утворити хвилясті, ергономічні поверхні, що відповідають формі тіла користувача.



Зовні таке крісло виглядає не надто зручним / Фото Dezeen

Кожна така "палиця" кріпиться до сидіння спеціальними гудзиками, тож власник може регулювати сидіння як йому заманеться.



Проте у вас є змога створити своє ідеальне крісло / Фото Dezeen

Ми об'єднали наші дві різні дизайнерські практики в один об'єкт, взявши звичайну фантазію як вихідну точку,

– розповів один з розробників.



А так виглядає "просунутий варіант" стільця / Фото Dezeen

За словами розробників, всі предмети меблів є багатофункціональними, і були розроблені з максимальним комфортом, дотримуючись природних положень та вигинів людського тіла.

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Усі кріплення легко можна зняти / Фото Dezeen