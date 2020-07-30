Іспанська архітектурна студія розробила дизайн інтер'єру для 8-поверхового будинка, який побудували ще у 1872 році. Тут вирішили зберегти частину потертих стін та підлогову мозаїку, а зміни стосуються лише повністю зруйнованих елементів.

Будівля розташована в центрі Барселони, повідомляє Archdaily.

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Кімнатні рослини підкреслюють роботу дизайнерів в інтер'єрі, які мають показати "позачасовість архітектури".



Потертості на стінах тут додають шарму / Фото Archdaily

Стіни та стелі в цьому будинку протягом років були ретельно заховані під шарами гіпсокартону і лише тепер їх відкрили. Сьогодні тут добре видно широкі кам'яні та цегляні стіни і склепінчасті високі стелі.



Деякі старі двері також вирішили поремонтувати / Фото Archdaily

Ще одним завданням було "відкопати" підлогову мозаїку, якої тут понад 14 видів.Загалом до цього хаосу кольорів та матеріалів дизайнери додали лише дерев'яні перегородки там, де це було необхідно.



Найбільше змін зазнали ванні кімнати в будівлі / Фото Archdaily

В яких цілях використовуватиметься будівля – поки невідомо.

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