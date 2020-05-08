Кращі кондиціонери: рейтинг 2020 року

На ринку України представлені десятки торгових марок кондиціонерів. Тому зробити правильний вибір інколи буває дуже складно.

Сьогодні ми проаналізуємо і зробимо огляд кращих кондиціонерів 2020 року за якістю, гарантією та сервісною підтримкою.

В даному рейтингу кондиціонерів основним критерієм, за яким вибираємо кращі кондиціонери, у нас буде не виробник, а компанія, яка представляє даний бренд в Україні. Адже саме від якості підтримки (технічної та сервісної), яку надає дистриб'ютор, залежить гарантія та післягарантійна підтримка бренду.

1-е місце у рейтингу – кондиціонери марки Cooper & Hunter

(Американський бренд, країна збірки Китай)

Ексклюзивні права представляти цей бренд в Україні належать тільки одній компанії, яка має багаторічну історію на кліматичному ринку в Україні, і турбується про престиж торгової марки. Представництво бренду забезпечує контроль якості сервісного обслуговування і технічних знань своїх дилерів, які продають обладнання Cooper & Hunter.

Купуючи кондиціонери Cooper & Hunter, вам не варто турбуватися про гарантії або довге очікування ремонту, оскільки запчастини завжди присутні на складі представника. Також велика перевага цього бренду – демократична ціна і величезний модельний ряд.

Найпопулярніші моделі Cooper & Hunter в 2020 році



Кондиціонер Cooper&Hunter CH-S09XN7





Кондиціонер Cooper&Hunter CH-S09XP9 Air Master EVO





Кондиціонер Cooper&Hunter CH-S09FTXP-NG Air Master Inverter



Кондиціонер Cooper&Hunter CH-S09FTXE-NG





Кондиционер Cooper&Hunter CH-S09FTXN-PS

2-е місце – кондиціонери марки Mitsubishi Electric

Японський бренд з бездоганною репутацією і якісною продукцією. Один з основних гравців на світовому ринку кондиціонерів.

В Україні є офіційне представництво від заводу виробника, яке здійснює технічну підтримку і контролює якість гарантійного обслуговування. Даний бренд поставляється в Україну кількома дистриб'юторами, що формує конкурентну ціну на кондиціонери Mitsubishi Electric. Для отримання офіційної гарантії при покупці необхідно переконатися в легальності надходження продукції.

Найпопулярніші моделі Mitsubishi Electric в 2020 році



Кондиціонер Mitsubishi Electric MSZ-HR25VF/MUZ-HR25VF

Кондиціонер Mitsubishi Electric MSZ-DM25VA/MUZ-DM25VA



Кондиціонер Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE2/MUZ-FH25VE



Кондиціонер Mitsubishi Electric MSZ-EF25VE3S/MUZ-EF25VE



Кондиціонер Mitsubishi Electric MSZ-LN25VGR/MUZ-LN25VG серії Преміум інвертор

3-е місце – кондиціонери марки Toshiba (Японія)

Середня цінова політика і високий контроль якості робить цей бренд одним з найпопулярніших серед японських кондиціонерів.

Компанія, яка поставляє ці кондиціонери, одна з найбільших кліматичних компаній в Україні, тому має великий досвід, склад запчастин і штат фахівців, які можуть вирішити будь-яку проблему, пов'язану з сервісним обслуговуванням техніки.

Найпопулярніші моделі Toshiba в 2020 році

Кондиціонер Toshiba RAS-B10J2KVG-UA/RAS-10J2AVG-UA





Кондиціонер Toshiba RAS-B10TKVG-UA/RAS-10TAVG-UA



Кондиціонер Toshiba RAS-B10J2KVRG-E/RAS-10J2AVRG-E

4-е місце – кондиціонери марки Neoclima

Даний бренд, як і Cooper & Hunter, має ексклюзивне представництво на території України.

Також давно і активно продається в Україні, хоча за популярністю програє у кілька разів. Але бюджетна ціна і гідна якість обладнання сприяє зацікавленості покупця в даній продукції.

Найпопулярніші моделі Neoclima в 2020 році



Кондиціонер Neoclima Therminator 3.2 inv. NS/NU-09EHXIw1



Кондиціонер Neoclima NS/NU-09EHBIw



Кондиціонер Neoclima NS/NU-09EHZIw