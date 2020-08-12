Це проєкт реконструкції старої квартири, розміром 22 квадратних метри. Через високі ціни на житло у Тайбеї, житлова площа, яку може дозволити собі молодь, за останні десятиліття стала меншою. Але потреби населення у комфорному житлі лише зросли.

Зіткнувшись з таким житловим приміщенням, яке не є просторим, але все ж має шанс виконати всі основні функції, дизайнери змогли знайти вихід із ситуації, про проєкт пише видання Archdaily.

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Замовниця проєкту часто подорожує, саме тому, після повернення додому, все, що їй потрібно – гаряча ванна та хороший сон. Окрім повністю обладнаної ванної кімнати, також потрібна компактна кухня, і найбільше місця для зберігання одягу та книг.



Ванну виконали у світлих тонах / Фото Archdaily

Душ замінили ванною, а пральну машину перенесли на кухню. Кухонну шафу прикріпили до стіни, щоб повністю використовувати висоту і уникнути проходів.



Візуально помітно, що квартиру розділили на зони / Фото Archdaily

Зона татамі та шафа поруч із вікном можна використати, як альтанку, а також зберігати там речі. Поруч зі стіною у вітальні є два дерев'яні столи, які можуть бути довгим барним столом, що економить приміщення або ж бути звичайним – обіднім столом.



Заради економії місця довелось пральну машинку вмонтувати в кухонний гарнітур / Фото Archdaily

Квартира має достатнє природне освітлення та вентиляцію, а основними кольорами є білий та дуб, що робить простір яскравішим та просторішим.

Більше фото затишної та багатофункціональної квартири у Тайбеї: