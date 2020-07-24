Грузинський дизайнер Сандро Ломінашвілі створив стілець з 18 деревних сегментів. За задумом, крісло має нагадувати тіло мурахи. Стілець має чорний колір, а його елементи зроблені з волоського горіха та склеєні докупи. Більше фото крісла – дивіться в матеріалі.

Дизайнер назвав стілець Алло, з'єднавши разом початок власного імені та прізвища, повідомляє Dezeen.

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За словами Сандро, стілець буде максимально комфортним саме через "корпус комахи".



Крісло нагадує тіло мурахи / Фото Dezeen

Ніжки та підлокітники виготовлені із сталевих труб товщиною 25 міліметрів, які з'єднуються між собою та прикріплені до основного корпусу.



Єдиний мінус стільця – воно доволі тверде / Фото Dezeen

Хоча це не було його початковим наміром, але Т-подібна спинка, яка прикріплюється до тонких "рук" і "ніг", утворила тіло комахи, а точніше мурахи.



Більшість елементів тут дерев'яні / Фото Dezeen

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Розмір стільця становить 80 сантиметрів у висоту, та 55 сантиметрів в ширину. Також в майбутньому дизайнер планує випустити м'яку версію стільця.