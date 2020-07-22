Куди подіти стару черепицю: 5 способів використання дахового покриття в інтер'єрі – фото
Незалежно від того, чи ви хочете освіжити інтер'єр чи просто маєте стару глиняну черепицю, яку нікуди подіти – це завжди ефективний і доступний варіант. Традиційна дахова покрівля має низьку собівартість та виглядає стильно. Пропонуємо вашій увазі 5 варіантів використання глиняної черепиці в інтер'єрі.
Використання старої черепиці в інтер'єрі стає все популярнішим останнім часом, повідомляє Archdaily.
До слова: Альтернатива пластику: дизайнерська студія створила вимикачі та розетки з бетону – фото
Насправді такі матеріали можуть дати нове життя стінам, фасадам, люкам і навіть меблям.
5 способів використання глиняної черепиці в інтер'єрі
Рецепція готелю / Лондон, Велика Британія
Тут стіна складається з бетону, бронзи, деревини та скла, обкладених креативним текстилем та теплими тканинами, створює просту та обдуману естетику. Проте головним матеріалом тут є саме черепиця.
Готель був відкритий у 2017 році / Фото Archdaily
Інтер'єр кафе / Ханой, В'єтнам
Мета проєкту полягала в тому, щоб пристосувати та розширити старий багатоквартирний будинок для розміщення тут нового кафе. Тут все виготовляється з використанням перероблених матеріалів.
Дерево та кераміка – ключові гравці в структурі / Фото Archdaily
Приватний будинок / Чічжоу, Китай
Одна зі стін будинку викладена порожнистими цегляними стінами, покритими невеликими сіро-зеленими плитками черепиці, щоб створити скромну і спокійну атмосферу на тлі сільської місцевості.
Проєкт завершили лише минулого року / Фото Archdaily
Приватний будинок / Мадрид, Іспанія
В цьому випадку дахове покриття зі старої стайні вирішили використати в інтер'єрі будиночка в Іспанії.
Проєкт датується 2009 роком / Фото Archdaily
Дивіться також: Доторкнутись до води – незвичний проєкт журнального столика зі скла та металу: фото, відео
Настінний декор / Асунсьйон, Парагвай
Стара бруківка також може виконувати роль горщиків.
Горщики для кімнатних рослин не обов'язково мають бути круглими / Фото Archdaily
-
Електроенергія та електрокамін: скільки споживає, економічні електрокаміни, робота на обігріві11 червня , 13:12
-
Квартира-джунглі – кольоровий дизайн для великої сім'ї у Індії: фото16 липня , 09:48
-
В Києві відкрили стильний гендерно нейтральний салон краси та коктейльний бар – фото21 липня , 21:13