Незалежно від того, чи ви хочете освіжити інтер'єр чи просто маєте стару глиняну черепицю, яку нікуди подіти – це завжди ефективний і доступний варіант. Традиційна дахова покрівля має низьку собівартість та виглядає стильно. Пропонуємо вашій увазі 5 варіантів використання глиняної черепиці в інтер'єрі.

Використання старої черепиці в інтер'єрі стає все популярнішим останнім часом, повідомляє Archdaily.

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Насправді такі матеріали можуть дати нове життя стінам, фасадам, люкам і навіть меблям.

5 способів використання глиняної черепиці в інтер'єрі

Рецепція готелю / Лондон, Велика Британія

Тут стіна складається з бетону, бронзи, деревини та скла, обкладених креативним текстилем та теплими тканинами, створює просту та обдуману естетику. Проте головним матеріалом тут є саме черепиця.



Готель був відкритий у 2017 році / Фото Archdaily

Інтер'єр кафе / Ханой, В'єтнам

Мета проєкту полягала в тому, щоб пристосувати та розширити старий багатоквартирний будинок для розміщення тут нового кафе. Тут все виготовляється з використанням перероблених матеріалів.



Дерево та кераміка – ключові гравці в структурі / Фото Archdaily

Приватний будинок / Чічжоу, Китай

Одна зі стін будинку викладена порожнистими цегляними стінами, покритими невеликими сіро-зеленими плитками черепиці, щоб створити скромну і спокійну атмосферу на тлі сільської місцевості.



Проєкт завершили лише минулого року / Фото Archdaily

Приватний будинок / Мадрид, Іспанія

В цьому випадку дахове покриття зі старої стайні вирішили використати в інтер'єрі будиночка в Іспанії.



Проєкт датується 2009 роком / Фото Archdaily

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Настінний декор / Асунсьйон, Парагвай

Стара бруківка також може виконувати роль горщиків.



Горщики для кімнатних рослин не обов'язково мають бути круглими / Фото Archdaily