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Куди заховати побутові дрібнички, які мозолять око – поради

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Вирішення проблеми може бути дуже очевидним / Bench Accounting

Будинок це не лише місце відпочинку, але й життєвий простір, в якому з часом з'являється багато побутових дрібниць. Всі вони необхідні, але часто псують інтер'єр кімнат. Куди заховати такі елементи – дивіться у матеріалі.

Ви здивуєтесь наскільки легко заховати дроти, сміттєві баки та інші речі.

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Куди заховати побутові дрібниці

Багатофункціональні сходи


Винахід, який нівелює потребу купувати шафу / фото: Так просто

Штучний камінь


Сміттєві баки або виведені комунікації часто псують вигляд подвір'я / фото: Так просто

Альтернатива для поличок


Громіздкі полиці – минуле століття / фото: Так просто

Зарядна станція


Добре підійде для тих, хто не користується телефоном під час зарядки / фото: Так просто

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Дроти за комп'ютерним столом


Така проблема знайома кожному / фото: Так просто

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням

 

 

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Дизайн Декор і дім Ідеї для інтер'єру Ідеї для дому Ремонт
В який колір пофарбувати міжкімнатні двері: нюанси та пропозиції
16 січня
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