Куди заховати побутові дрібнички, які мозолять око – поради
Будинок це не лише місце відпочинку, але й життєвий простір, в якому з часом з'являється багато побутових дрібниць. Всі вони необхідні, але часто псують інтер'єр кімнат. Куди заховати такі елементи – дивіться у матеріалі.
Ви здивуєтесь наскільки легко заховати дроти, сміттєві баки та інші речі.
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Куди заховати побутові дрібниці
Багатофункціональні сходи
Винахід, який нівелює потребу купувати шафу / фото: Так просто
Штучний камінь
Сміттєві баки або виведені комунікації часто псують вигляд подвір'я / фото: Так просто
Альтернатива для поличок
Громіздкі полиці – минуле століття / фото: Так просто
Зарядна станція
Добре підійде для тих, хто не користується телефоном під час зарядки / фото: Так просто
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Дроти за комп'ютерним столом
Така проблема знайома кожному / фото: Так просто
А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням