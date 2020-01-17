Куди заховати побутові дрібнички, які мозолять око – поради

Будинок це не лише місце відпочинку, але й життєвий простір, в якому з часом з'являється багато побутових дрібниць. Всі вони необхідні, але часто псують інтер'єр кімнат. Куди заховати такі елементи – дивіться у матеріалі.

Ви здивуєтесь наскільки легко заховати дроти, сміттєві баки та інші речі.

Вас може зацікавити: В який колір пофарбувати міжкімнатні двері: нюанси та пропозиції

Куди заховати побутові дрібниці

Багатофункціональні сходи



Винахід, який нівелює потребу купувати шафу / фото: Так просто

Штучний камінь



Сміттєві баки або виведені комунікації часто псують вигляд подвір'я / фото: Так просто

Альтернатива для поличок



Громіздкі полиці – минуле століття / фото: Так просто

Зарядна станція



Добре підійде для тих, хто не користується телефоном під час зарядки / фото: Так просто

​Читайте також: Модні елементи декору в космічному стилі – фото

Дроти за комп'ютерним столом



Така проблема знайома кожному / фото: Так просто

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням