Кухня в стилі модерн: особливості оформлення, кольори та освітлення в інтер'єрі – фото

Кухня – традиційно одна з найпопулярніших кімнат будь-якого будинку. Тому перед ремонтом варто добре подумати над дизайном кухні. Модерн схожий на мінімалізм, проте не такий строгий та більш варіативний. Як оформити кухню в стилі модерн та які його особливості, а також кольори та освітлення, які застосовуються – читайте в нашому матеріалі.

Модерний стиль вже давно не новий, адже добре знаним він був ще на початку минулого століття. Попри це, популярність модерного стилю не вщухає.

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Особливості дизайну кухні в стилі модерн



Найближчий стиль до модерну є мінімалізм / фото: House-Biz

простий і строгий дизайн;

функціональні і практичні деталі;

поверхні рівні та гладкі;

без зайвого декору;

асиметрія, плавні лінії;

натуральні матеріали;

приглушені кольори.

Кольори та освітлення на кухні в стилі модерн

Кольори



Класичний білий з чорними акцентами / фото: Homester

Унікальність модерну полягає у тому, що насправді строгих колірних рамок у ньому немає. Кожен дизайнер оформлює інтер'єр в тих кольорах, в яких він вважає за потрібне. Проте найчастіше використовуються пастельні відтінки, а також класичні чорний та білий з акцентами.

Освітлення



Світильник по центру не є особливістю стилю / фото: DH

Спочатку освітлення в модерні намагалися робити приглушеним, щоб створити атмосферу затишку і романтики. Сьогодні ж кухня в стилі модерн відрізняється хорошим освітленням.

Люстри та інші джерела освітлення на такій кухні не терплять химерності, тому лінії всіх освітлювальних приладів повинні бути строгі, геометрично правильні.

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Зазвичай використовується центральна люстра, а також багато допоміжних настінних світильників. Проте завжди можна відмовитись від люстри і просто використати багато дрібних освітлювальних елементів.

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