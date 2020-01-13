Як зробити кухню на балконі: переваги та недоліки такого варіанту

Часто балкон у квартирі з різних причин стає просто неактуальним. Якщо ви не користуєтесь балконом на кухні, то його з легкістю можна перетворити на лоджію та облаштувати в ній продовження основної кімнати. Які переваги, та які недоліки в такого обєднання – читайте в нашому матеріалі.

Хоч збільшення простору тієї чи іншої кімнати процес клопіткий, проте результат має низку переваг.

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Переваги облаштування кухні на балконі

Площа



Збільшення вийде суттєвим / фото: Pinterest

Після об’єднання балкону з кухнею можна серйозно розширити її площу. Така перевага може стати ключовою для однокімнатних маленьких квартир, де кожен квадратний сантиметр на вагу золота.

В лоджії, серед іншого, можна облаштувати їдальню чи перемістити туди газову плитку.

Звільнення місця

На маленьких кухнях часто занадто тісно навіть під час заварюванні чаю, а у випадку об’єднання простору з балконом, можна перенести всі робочі поверхні саме в лоджію. В такому випадку кухня стане місцем прийому гостей та спільної вечері для членів сім’ї.

Додаткове освітлення



Світла стає набагато більше / фото: Kinchen Guide

Зазвичай в лоджії облаштовують великі вікна без штор. Поставте під вікнами мийку чи стільницю – матимете добре освітлену робочу зону.

Недоліки облаштування кухні на балконі

Витрати

Окрім вартості самого ремонту, доведеться ще й витратитись на теплоізоляцію балкону. Відомо, що саме лоджія – вразливе для холоду місце. Також бажано встановити систему «тепла підлога» та додаткове стаціонарне опалення.

Тривалість ремонту



Часто доводиться робити ремонт і в основній частині кухні / фото: Planirovka

Сам процес перенесення кухні на балкон є клопітким та проблематичним. На відміну від звичайного ремонту він може затягнутись на кілька місяців.

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Бюрократія

Інколи ліквідація стіни у багатоповерховому будинку вимагає наявності численних дозволів та проходження перевірок. Зокрема, якщо стіна між кухнею та балконом є опорною – зносити її категорично заборонено.

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