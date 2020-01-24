Кухня в стилі прованс: особливості, кольори та меблі в інтер'єрі
Популярність провансу пояснюється особливим відчуттям затишку, який дає цей стиль. Так, модерні мінімалістичні віяння сьогодні пронизують всі кімнати в будинку, але строгий мінімалізм хоч і практичний, проте занадто суворий. Як оформити кухню в стилі прованс, які існують особливості та як правильно підібрати кольори і меблі – читайте в нашому матеріалі.
Стиль прованс прийшов до нас із Франції, з однойменного регіону. У багатьох він асоціюється з простотою та природністю.
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Як оформити кухню в стилі прованс: кольори, меблі та особливості
Колір
Яскраві кольори навіть в ролі акцентів не використовуються / фото: Rehouse
Оформлюється в пастельних і теплих тонах – це стосується як оздоблення стін, так і кольору меблів. "Кричущі" помаранчеві або червоні глянцеві фасади сюди не підійдуть.
Декор
Сьогодні елементи декору вже відходять на другий план / фото: Regodesign
Взагалі кухня в стилі прованс має бути насичена декором і аксесуарами, в ідеалі – ручної роботи. Проте сьогодні використовують все менше зайвих дрібничок. Деталі можуть і повинні бути строкатими і яскравими.
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Меблі
Пластику не місце в цьому стилі / фото: Агромат
Дерево – основний матеріал для меблів на таку кухню. Підійде обробка під натуральне дерево, найкраще – світлих тонів. Відмінним варіантом буде, якщо ви залишите старий сервант, дерев'яний стіл і додасте йому ефект "старості" (наприклад, за допомогою патинування фасадів та інших поверхонь).
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