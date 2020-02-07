Кухня в сірих тонах: відтінки, переваги та недоліки такого вибору

Сірий колір – один з найпопулярніших варіантів для кухні. Річ у тім, що це найбільш універсальний колір з усіх. Які існують відтінки в сірого кольору, як його переваги та які існують недоліки – читайте в нашому матеріалі.

Найкраще сірий колір застосовувати у поєднанні зі стилем лофт, кантрі, хай-тек та прованс.

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Які переваги у сірого кольору

Нейтральність



Інколи сірий розбавляють яскравими кольорами / фото: Domnomore

Сірий колір вважають нейтральним, бо він не дратує погляд, та дає прекрасний фон для декорування кімнати. На сірому тлі прекрасно виглядають яскраві аксесуари і меблі.

Практичність



Навіть глянцева поверхня меблів після певного часу виглядатиме як нова / фото: Мик

Всі відтінки сірого дуже практичні, і на відміну від білої кухні вам не доведеться так часто прибирати і чистити поверхню.

Актуальність

Сірі тони завжди актуальні, хоча без декору не обійтись. Сірі відтінки завжди виглядають респектабельно, благородно і сучасно.

Універсальність



Велика кухня дозволить зробити острівець посередині / фото: Roda

Сіру палітру можна використовувати при оформленні як маленької кухні, так і величезної.

Недоліки сірого кольору

Актуальність

Сіра палітра через тривалий час може вам здатися нудною і трохи похмурою. Проте змінити атмосферу на кухні, як вже згадувалось, можна за допомогою декору.

Особливості застосування на маленькій кухні



З вікном питання освітлення не стоїть так гостро / фото: Design-homes

Якщо ваша кухня дуже маленька, сірий колір може зробити її незатишною і холодною. Проте сірий підійде і для крихітної кімнати, за умови, що тут встановлено хороше освітлення і є вікно.

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Необхідність додавання малюнків

Щоб ваша кухня була красивою, рекомендується сірий поєднувати з приємними розписами та малюнками.

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