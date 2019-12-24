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Кухня в скандинавському стилі: особливості оздоблення та головні кольори

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Скандинавський стиль добре підходить для кухні / Ваниль

Стиль, який перекочував до України з Данії, Швеції та Норвегії. Саме там зародилась любов до мінімалізму в декорі, білосніжних стін та великих вікон. Якщо ви теж поділяєте думку, що щастя в тому щоб бути, а не мати, то кухня в скандинавському стилі саме для вас. Які кольори можна використати та які існують особливості цього стилю – читайте в нашому матеріалі.

Обирати дизайн для кухні треба дуже ретельно, адже там ви часто проводите багато часу, навіть не помічаючи цього.

Більше про кухні: Кухня в стилі мінімалізм: як не помилитись в оформленні та що врахувати

Особливості дизайну кухні в скандинавському стилі

Білий колір


Білий колір є лише стрижневим для дизайну / фото: Remontu

Стрижневим відтінком усіх кольорів повинен бути білий.

Перше, що зазвичай впадає в очі у кімнаті в скандинавському стилі - білий колір. Хоча дизайнери не забороняють експериментувати над колірною гамою.

Мінімалізм і функціональність

Кожен елемент на кухні (це стосується навіть декору) повинен мати якусь практичну функцію. Просто навішати багато картин на стіни, або розставити якомога більше меблів – означатиме відхилитись від стилю. Адже оточувати себе треба комфортом, а не декором.

Простота

Лаконічність форм є однією із стрижневих ідей. Ніяких пафосних візерунків, ліпнини та іншого. Кухня в скандинавському стилі – суцільні чіткі лінії та витончена геометрія.

Натуральні матеріали


Дехто купує пластмасові меблі через їхню дешевизну / фото: Ракурс Рівне

Відмовтесь від пластику. Це не лише допоможе врятувати планету, але й корисно для здоров’я. Меблі повинні бути з дерева, скла або металу.

Світло

Штори чи фіранки точно будуть зайвими на кухні в скандинавському стилі. Вікно повинне пропускати максимальну кількість природного світла.

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Кольори для кухні в скандинавському стилі


Помаранчеві акценти добре вписуються в дизайн / фото: Ваниль

Можна зробити повністю білосніжну кухню, але сьогодні білий служить зазвичай лише фоном для акцентів яскравих кольорів як на скандинавський стиль. Основні відтінки, які використовують на кухні в скандинавському стилі:

  • блакитний;
  • зелений;
  • жовтий;
  • сірий;
  • червоний;
  • помаранчевий;

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням

 

 

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Дизайн Ідеї для інтер'єру Ідеї для дому Ремонт Кухня
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