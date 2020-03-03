Кухня в стилі кантрі: нюанси та особливості оформлення – фото

Стиль кантрі не зародився в конкретній країні, адже сільські дизайни кухонь існували паралельно один з одним у всіх державах. Проте сьогодні найпопулярнішим є саме британський кантрі. Які нюанси виникають при облаштування кухні в стилі кантрі та які особливості такого вибору – читайте в нашому матеріалі.

Натуральні матеріали, грубі меблі та прості кольори – це все характеристики інтер'єру в стилі кантрі.

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Особливості інтер'єру в стилі кантрі

Матеріали



Характерною ознакою меблів у стилі кантрі буде потертість та "неотесаність" / фото: Houzz

Камінь та дерево – найголовніша ознака стилю кантрі. Тут доречно виглядатимуть грубі потерті меблі із нальотом старовини.

Колір

Природні кольори квітів добре впишуться в дизайн. Уникайте штучно насиченого чорного, яскравого червоного, або дивні відтінки звичних кольорів.

Декор



Простота – головний козир декору в цьому стилі / фото: DH

Елементи ручної роботи, лляні скатерки та серветки, прості штори – найкращі елементи декору для стилю кантрі.

Які нюанси оформлення стилю кантрі

Не схвалюється використання бутафорності. Тобто, якщо ви хочете грубу необроблену стіну, то вона такою і має бути насправді. Декоративна цегла буде помилкою. Якщо ви любите квітковий декор, то засушена лаванда виглядатиме на кухні в рази цікавіше, ніж штучна.



Чим більше природи в інтер'єрі – тим краще / фото: Ваша кухня

Забороняється використання

глянцю;

хрому;

пластику;

штучних матеріалів;

блискучих поверхонь.

Як оформити стиль кантрі в інтер'єрі

Найкращі варіанти для оформлення стелі



Дерево та вапно – природні матеріали для стелі / фото: Decorium

звичайна побілка;

поєднання побілки і дерева;

дерево;

матова натяжна стеля.

Варіанти оформлення стін

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фарбування;

декоративний тиньк;

шпалери;

керамічна плитка;

цегла;

дерев'яна обшивка.

Варіанти для оформлення підлоги

камінь;

дерево.

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням