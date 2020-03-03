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Кухня в стилі кантрі: нюанси та особливості оформлення – фото

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Часто такий сільський стиль воліють зробити вдома мешканці міст / Pinterest

Стиль кантрі не зародився в конкретній країні, адже сільські дизайни кухонь існували паралельно один з одним у всіх державах. Проте сьогодні найпопулярнішим є саме британський кантрі. Які нюанси виникають при облаштування кухні в стилі кантрі та які особливості такого вибору – читайте в нашому матеріалі.

Натуральні матеріали, грубі меблі та прості кольори – це все характеристики інтер'єру в стилі кантрі.

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Особливості інтер'єру в стилі кантрі

Матеріали


Характерною ознакою меблів у стилі кантрі буде потертість та "неотесаність" / фото: Houzz

Камінь та дерево – найголовніша ознака стилю кантрі. Тут доречно виглядатимуть грубі потерті меблі із нальотом старовини.

Колір

Природні кольори квітів добре впишуться в дизайн. Уникайте штучно насиченого чорного, яскравого червоного, або дивні відтінки звичних кольорів.

Декор


Простота – головний козир декору в цьому стилі / фото: DH

Елементи ручної роботи, лляні скатерки та серветки, прості штори – найкращі елементи декору для стилю кантрі.

Які нюанси оформлення стилю кантрі

Не схвалюється використання бутафорності. Тобто, якщо ви хочете грубу необроблену стіну, то вона такою і має бути насправді. Декоративна цегла буде помилкою. Якщо ви любите квітковий декор, то засушена лаванда виглядатиме на кухні в рази цікавіше, ніж штучна.


Чим більше природи в інтер'єрі – тим краще / фото: Ваша кухня

Забороняється використання

  • глянцю;
  • хрому;
  • пластику;
  • штучних матеріалів;
  • блискучих поверхонь.

Як оформити стиль кантрі в інтер'єрі

Найкращі варіанти для оформлення стелі


Дерево та вапно – природні матеріали для стелі / фото: Decorium

  • звичайна побілка;
  • поєднання побілки і дерева;
  • дерево;
  • матова натяжна стеля.

Варіанти оформлення стін

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  • фарбування;
  • декоративний тиньк;
  • шпалери;
  • керамічна плитка;
  • цегла;
  • дерев'яна обшивка.

Варіанти для оформлення підлоги

  • камінь;
  • дерево.
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А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням

 

 

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Декор і дім Ідеї для дому Ремонт Дизайн Ідеї для інтер'єру Кухня
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