Кухня в стилі кантрі: нюанси та особливості оформлення – фото
Стиль кантрі не зародився в конкретній країні, адже сільські дизайни кухонь існували паралельно один з одним у всіх державах. Проте сьогодні найпопулярнішим є саме британський кантрі. Які нюанси виникають при облаштування кухні в стилі кантрі та які особливості такого вибору – читайте в нашому матеріалі.
Натуральні матеріали, грубі меблі та прості кольори – це все характеристики інтер'єру в стилі кантрі.
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Особливості інтер'єру в стилі кантрі
Матеріали
Характерною ознакою меблів у стилі кантрі буде потертість та "неотесаність" / фото: Houzz
Камінь та дерево – найголовніша ознака стилю кантрі. Тут доречно виглядатимуть грубі потерті меблі із нальотом старовини.
Колір
Природні кольори квітів добре впишуться в дизайн. Уникайте штучно насиченого чорного, яскравого червоного, або дивні відтінки звичних кольорів.
Декор
Простота – головний козир декору в цьому стилі / фото: DH
Елементи ручної роботи, лляні скатерки та серветки, прості штори – найкращі елементи декору для стилю кантрі.
Які нюанси оформлення стилю кантрі
Не схвалюється використання бутафорності. Тобто, якщо ви хочете грубу необроблену стіну, то вона такою і має бути насправді. Декоративна цегла буде помилкою. Якщо ви любите квітковий декор, то засушена лаванда виглядатиме на кухні в рази цікавіше, ніж штучна.
Чим більше природи в інтер'єрі – тим краще / фото: Ваша кухня
Забороняється використання
- глянцю;
- хрому;
- пластику;
- штучних матеріалів;
- блискучих поверхонь.
Як оформити стиль кантрі в інтер'єрі
Найкращі варіанти для оформлення стелі
Дерево та вапно – природні матеріали для стелі / фото: Decorium
- звичайна побілка;
- поєднання побілки і дерева;
- дерево;
- матова натяжна стеля.
Варіанти оформлення стін
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- фарбування;
- декоративний тиньк;
- шпалери;
- керамічна плитка;
- цегла;
- дерев'яна обшивка.
Варіанти для оформлення підлоги
- камінь;
- дерево.
А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням