Кухня в стилі мінімалізм: як не помилитись в оформленні та що врахувати

Мінімалістична кухня свідчить про хороший смак власників будинку. Дехто вважає, що такий дизайн занадто простий, але саме в цьому і є його найбільша перевага. Що варто викинути, та які базові правила мінімалізму в оформленні стін, стелі та підлоги – читайте у нашому матеріалі.

Така кухня ідеально підійде для жителів великого міста та любителів незалежності від різних кухонних дрібниць.

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Які основні риси мінімалізму?

функціональність;

простота;

строгі кольори;

свобода простору.

Оздоблення кухні в стилі мінімалізм

Стіни

Рекомендується використовувати гладкі однотонні панелі або шпалери. Не використовуйте яскравих і барвистих квітів. Також можна використовувати фарбу і декоративний тиньк або навіть і керамічну плитку.

Кухонний фартух



Білий фартух та меблі – відмінний варіант / фото: Pinterest

Для оформлення кухонного фартуха використовуйте дерев'яні панелі, камінь, плитку або ж матове скло. Дуже стильно виглядатиме фартух виконаний в одному кольорі із стільницею.

Підлога



Підлога повинна бути трохи світлішою / фото: Pinterest

Камінь, велика керамічна плитка без візерунка, керамограніт або лінолеум – ідеальні варіанти для підлогового покриття. Всі без винятку поверхні повинні бути ідеально рівними. Попри те, що в мінімалізмі переважають холодні кольори, нехай цей холод залишиться тільки в кольоровій гамі, а підлога має бути в "тепліших" кольорах.

Стеля



Біла стеля в усіх колірних гамах буде гармонійним варіантом / фото: Pinterest

Для стелі також краще використовувати світлі тони. Це може бути класичний білий, але використовуються також і сірі відтінки, інколи бежевий і пісочний. Сучасний дизайнерський прийом, такий як натяжна стеля підійде найкраще.

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Глянець не буде зайвим, хоча краще використовувати матове покриття. Вибирайте фарбу і тиньк хорошої якості і не економте на оздоблювальних матеріалах. Тоді кухня не потребуватиме ремонту ще багато років.

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