Кухня з відкритими полицями: переваги та недоліки такого вибору – фото

Трендом у світі інтер'єру кухонь останніми роками вважається застосування відкритих полиць на кухні. Багатьох приваблює відкритість такого дизайну та можливість для зробити сервіз частиною інтер'єру. Які переваги та недоліки кухні з відкритими полицями – читайте в матеріалі.

Відкриті полиці найкраще підійдуть для кухонь у стилі лофт або кантрі.

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Які переваги кухні з відкритими полицями

Універсальність



Кухня з відкритими полицями сьогодні стає все популярнішою / фото: Minestage

Облаштувати такі полиці можна як на великій так і на крихітній кухні. Вони виглядатимуть однаково гармонійно та красиво.

Ціна

Кухонні меблі – одна з найдорожчих статей в кошторисі під час ремонту. Відкриті полиці обійдуться вам значно дешевше.

Швидкий доступ



Інколи на кухні облаштовують одночасно закриті та відкриті полиці / фото: Roda

Ви ніколи не загубите потрібну каструлю чи чашку, якщо вона стоятиме на такій полиці. До того ж не треба витрачати час на те, щоб відчиняти та зачиняти дверцята.

Можливість демонстрації посуду

Якщо ви купили красивий сервіс, але він змушений припадати пилом у кухонній шафці, то варто задуматись про варіант облаштування відкритої полиці.

Недоліки кухні з відкритими полицями



Скандинавський стиль також підходить для кухні з відкритими полицями / фото: Новости

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такі полиці швидко забруднюються. Тому не розташовуйте їх близько до плити;

полички відкритого типу вимагають розміщення на них виключно красивого посуду.

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