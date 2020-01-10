Кухонну стільницю визнано найкращим елементом інтер’єру – фото

Відоме видання Wallpaper провело конкурс серед дизайнерів та визнало найкращий елемент інтер’єру – ним виявилися кухонні шафки з робочою поверхнею. Експерти видання склали власне журі та оголосили переможця.

Про результати конкурсу повідомили на сайті Wallpapers.

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Авторами дизайну кольорових меблів стала бельгійська пара Ганс ван Северен та Фієн Мюллер. Дизайнери працюють на данську компанію, яка виготовляє дверцята для меблів IKEA.



Колірна гама представлена шістьма відтінками / фото: Wallpapers

Кольорові дверцята стали справжнім виходом за рамки для дизайнерів, бо ті у них зазвичай білого або нейтральних кольорів.

Нова модель окрім різнокольорових панелей має також латунні деталі та шовковисту мармурову робочу поверхню.

Особливістю цих шафок також є відсутність ручок.

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Мармурова поверхня вдало гармоніює з кольоровими дверцятами / фото: Wallpapers

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням