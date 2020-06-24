Для більшості з нас квартири асоціюються із обмеженим простором, а коли ми заходимо в них, то відчуваємо себе, наче в ящику. Більше того, перегородкові стіни навколо функціональних зон ненавмисно роблять простір більш задушливим та від'єднаним.

Щоб створити свіжіший та стильніший простір, деякі стіни були зняті та замінені арками, про це пише видання Archdaily.

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Вони перехрещені, щоб створити порожній простір, тому вся область стала невиразно відокремленою, але все ще тісно пов'язана.



Різницю в кімнатах можна помітили лише за стінами / Фото Archdaily

Тепер, коли межі між стінами та стелями зникли, простір, заснований на арках, дуже змістовний і цікавий, що висвітлює типово тьмяний образ скромних маленьких квартир.

Фото та детальний проєкт квартири:

Важливо, що стіни в квартирі зеленого кольору – кольору спокою та умиротворення.