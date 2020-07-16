Квартира-джунглі – кольоровий дизайн для великої сім'ї у Індії: фото
Цей будинок – сучасний, мінімалістичний з оригінальними оздобленнями та великою кількістю зелені всередині та просторами, які є добре освітленими.
Ключову роль зіграло відкрите планування інтер'єру. Всі основні простори – їдальня та кухня, зливаються в одне ціле, пише видання Archdaily.
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Вони ведуть до великого внутрішнього подвір'я, яке є головним джерелом природного світла та вентиляції для будинку.
У квартирі дуже багато світла / Фото Archdaily
Палітра кольорів – від нейтральних до оригінальних відтінків. Великі дверні та віконні отвори доповнюють відкритість і обрамляють погляд на зовнішній пейзаж.
Велика кількість зелені – побажання сім'ї / Фото Archdaily
Поряд з головним подвір'ям та водоймами – мансардні світильники, а вентилятор допомагає контролювати температуру і рівень вологості в приміщенні.
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