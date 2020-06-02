Квартира з ремонтом "наполовину": приклад поєднання мінімалізму та індустріального стилю – фото
В японському місті Осак, що в Японії, місцева дизайнерська студія розробила та реалізувала проєкт інтерєру квартири, в якій поєднались два стилі – індустріальний та мінімалізм. В кожній кімнаті одна з половин виконана в мінімалістичному стилі, а інша в індустріальному.
Трикімнатна квартира призначена для проживання сім'ї з трьох осіб, пише Archdaily.
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Потрапивши в коридор, відвідувачі відразу натрапляють на чіткий поділ між стилями. Вся стеля та стіна праворуч виконані в індустріальному стилі та не мають жодного облицювання. Натомість ліворуч дерев'яні плити закривають голі бетонні стіни.
За допомогою різних стилів можна вдало зонувати простір / Фото Archdaily
Я створив простір, який змушує мешканців думати про важливість життя та не втрачати жодної хвилини життя,
– розповів головний дизайнер приміщення.
За схожим принципом облаштовані і решту кімнат. Сірі бетонні стіни різко переходять в білі мінімалістичні та м'якість дерев'яного облицювання. Кількість меблів у квартирі теж обмежена.
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