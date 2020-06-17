Квартири в будинках, які побудовані в період з 1930 до 1950 років досі є доволі популярними в Україні. В народі їх назвали "сталінками", а архітектура того періоду має свої особливості. Які переваги та недоліки в "сталінках"– читайте в нашому матеріалі.

Очевидно, що 20 років доволі довгий період, який до того ж розділила Друга світова війна. Відповідно класифікацію будинків теж варто ділити на два періоди, повідомляє Дизайн 24.

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Види квартир "сталінок"

Довоєнні

В середині 30-х років та до початку війни будівництво нових будинків не було серйозно обмежене в часі та ресурсах, тому житлові будинки зводились більш ретельно. Особливістю будівництва того періоду є максимальна увага до дрібниць декору.



Деякі сталінки були доволі монументальними / Фото з соцмереж

Такі будівлі відрізняються витонченими фасадами, розмахом і доволі зручним плануванням. Вони будувалися не тільки як комфортабельне житло, але і як прикраса міст. У будівництві часто використовували цеглу, а зовнішні стіни були доволі товстими.

Післявоєнні

Після війни багато людей залишились без даху над головою, тому про тонкощі архітектури та зручне планування забули. Не перший план вийшла швидкість будівництва та місткість самих споруд.



Попри спрощеність фасадів, певні риси лишались / Фото з соцмереж

Зведення будинків робилось вже з дешевшої білої цегли, менше уваги приділялося зовнішньому вигляду будівель, а планування квартир істотно змінилося в раціональну сторону. Саме в цей час з'являтися квартири коридорного типу – комуналки і гуртожитки.

Переваги та недоліки "сталінок"

Переваги

З головних переваг цих будинків називають надійність будівництва, підвищену звуко- та теплоізоляцію стін. Також зручністю планування і можливістю майже вільного перепланування квартири та високі стелі (понад 3 метри).



Сталінки мають товсті стіни / Фото з соцмереж

Найголовнішою перевагою напевно є товщина стін (подекуди до 1 метра) та велика площа кімнат. Таких характеристик не були позбавлені будівлі, які будували в наступні 40 років.

Недоліки

Серед недоліків варто виділити зношеність комунікацій. Так, попри надійність самого будівництва, водопостачання, а також електропроводка часто не витримують навантаження і потребують заміни. Деякі квартири не мають окремої ванної кімнати.



Для таких квартир підійде навіть класичний стиль / Фото з соцмереж

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Проте найголовнішою проблемою "сталінок" є їхня ж перевага – висота стель. Річ у тім, що квартири з високими стелями важко прогріти взимку. Відповідно оплата комунальних послуг обійдеться доволі дорого.