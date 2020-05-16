Стиль Тіффані в інтер'єрі: історія виникнення, особливості та основні кольори стилю – фото

Засновником стилю Тіффані є американський художник та дизайнер Луіс Комфорт Тіффані. Витончені вітражі, люстри та абажури, які створював дизайнер принесли йому славу та визнання далеко за межами США. Які особливості та основні кольори стилю Тіффані – читайте в матеріалі.

Насправді стиль Тіффані є тим самим модерном, але з додаванням витонченості, повідомляє Дизайн 24.

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Луіс Тіффані був першим, хто почав видозмінювати звичний для усіх модерн.



Стиль Тіффані найбільше схожий на модерн / фото: Дім мрій

Особливості стилю Тіффані в інтер'єрі

поєднання простоти та елегантності;

багато місця та відкриті простори;

респектабельність та манірність;

функціональність і комфорт;

відсутність надмірного декору;

використання прикладного мистецтва;

теплі пастельні тони в поєднанні з яскравими акцентами.



Такий стиль підійде для дитячої кімнати дівчинки / фото: Дім мрій

Проте головною відмінністю стилю Тіффані від модерну є використання в інтер'єрі яскравих вітражів, люстр та торшерів.

Основні кольори в стилі Тіффані



Найкращим варіантом буде поєднання бірюзового тону зі світлими кольорами / фото: Homediz

Ніжний, але водночас насичений бірюзовий колір закріпився за ім'ям дизайнера та став головним в цьому напрямі. Саме бірюзовий став візитною карткою стилю і зараз використовується як в інтер'єрі, так і в модному одязі.

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Радимо доповнювати бірюзовий білим, кремовим або пісочним кольором. Проте останні таки мають бути фоновими для основного – "кольору Тіффані".

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