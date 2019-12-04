Квартира-студія – переваги та недоліки такого вибору

Квартира-студія – це єдиний житловий простір без перегородок. Він підходить як для маленьких квартир, так і помешкань преміум-класу. Тож не важливо на який бюджет ви розраховуєте при купівлі квартири. Квартира-студія вписується у всі цінові категорії на ринку. Які переваги та недоліки в такого виду житла – у нашому матеріалі.

В класичному варіанті квартира-студія має площу 30 квадратних метрів.

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Кому підійде така квартира?

студентам та молодим людям;

сімейним парам без дітей;

літнім людям;

несімейним людям.

Проте, якщо у вас велика сім’я, то така квартира буде явно замалою.

Переваги квартири-студії

Ціна



Простір квартири можна зонувати перегородками / фото: Trizio

Відносна доступність – головний плюс такого житлового формату. Студія обійдеться майже вдвічі дешевше, ніж повноцінна однокімнатна квартира.

Дешеве утримання

Якщо площа квартири невелика, то комунальні послуги теж обійдуться дешевше.

Планування



Простір можна красиво організувати / фото: Pinterest

Немає кращого житла для найсміливіших дизайнерських рішень, ніж квартира-студія. Також є можливість змінити функціональні зони, в таких помешканнях багато світла і повітря.

Дохід

Студії характеризуються привабливою інвестиційною віддачею. Навіть, якщо ви не збираєтесь жити у квартирі-студії, то її можна здавати в оренду. Попит на такі помешкання завжди вищий ніж в інших типів житла.

Недоліки квартири-студії

Все в одній кімнаті

В студіях поєднується кухня, їдальня, вітальня, відпочинкова та спальна зона. Якщо ви не живете самі, то в таких квартирах просто неможливо побути на самоті.

Маленька площа



Кухня розташовується в кількох кроках від спальної зони / фото: Pinterest

Якщо говорити про класичний бюджетний варіант студій, то за площею вони менше однокімнатної квартири, іноді в 1,5–2 рази. Всі потреби мешканців повинні поміститись приблизно на 25-30 квадратних метрів, погодьтесь – непросте завдання.

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Запах

Хороша вентиляція не завжди вирішує проблему спільного простору вітальні та кухні. Запах з кухні миттєво розлітається по усій квартирі та вивітрюється не так вже й швидко.

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