Квартира в стилі лофт: головні особливості цього стилю – фото

Популярність стилю лофт постійно набирає нових обертів. Лофт – це величезне відкрите приміщення, яке нагадує горище будинку.

Зазвичай, кімнати в стилі лофт налічують не одну сотню квадратних метрів та наповнені природним сонячним світлом, що пробивається крізь широкі вікна. Його головні риси – високі стелі і відсутність будь-яких перегородок.

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Головні особливості стилю лофт

Вільне планування – найважливіша складова стилю. Використовують мінімальну кількість стін та перегородок.



Спальні в стилі лофт добре підійдуть для любителів великого простору / фото: King Design

Високі стелі – візитна картка дизайну. Світлі недосяжні стелі в тандемі з балками, неприкритими вентиляційними конструкціями чи комунікаційними трубами будуть цілком відповідати стилю.

Грубі стіни. Лофт повинен всіляко нагадувати горище, тому гола цегла, велика кількість бетону або первинний тиньк підійде найкраще.

Відсутність штор. Хоч стиль і грубий, не варто закривати кімнати від світла. Найкращим рішенням буде повна відсутність штор.



Варіантів оформлення квартири в стилі лофт – безліч / фото: Ремонт квартир Київ

Камін та піч – елементи інтер’єру, які традиційно зігрівали американські горища. Присутність хоча б декоративного каміна піде лише на користь.

Багатофункціональні меблі. Стара скриня замість столу? Дерев’яні ящики замість стільців? Так, саме неочевидні речі служили за меблі для мешканців горищ. Головне – кожна річ повинна бути універсальною.



Кухні в стилі лофт оздоблені з використанням дерева / фото: Barlinek

Драбини. Через висоту кімнат, у вас є чудова можливість облаштовувати напіввідкриті верхні поверхи. Дістатись до дитячої кімнати під стелею, чи робочого місця у ніші над вітальнею можна лише за допомогою драбини. Звісно сходи не стануть порушенням дизайну, проте драбина вписуватиметься краще.

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