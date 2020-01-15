Ламінат на стіні в інтер'єрі: недоліки та переваги такого вибору – фото

Для створення неповторного дизайну часом використовують звичні матеріали та у незвичних місцях. Мова піде про ламінат. Штучна деревина давно зарекомендувала себе як дешевша альтернатива масиву, проте зазвичай ламінат використовують як підлогове покриття. То як виглядатиме ламінат на стінах кімнати? Які переваги та недоліки у такому облицюванні – у нашому матеріалі.

Виявляється, що незвичне застосування підлогового покриття може зробити житло елегантним та затишним.

Актуальне: Вирівнювання стін під фарбування: етапи роботи та необхідні інструменти

Переваги застосування ламінату на стіні

Легкий монтаж

Укладати ламінатну дошку може і новачок. Так, певне тренування знадобиться, але процес є надзвичайно простим.

Ціна



Традиційно дорожчим є паркет / фото: Trizio

Ламінат справді є дешевою альтернативою для паркету чи іншого покриття, виготовленого з дерева.

Міцність

Враховуючи, що ламінатна дошка розрахована для підлоги, її зносостійкі властивості справді на хорошому рівні.

Шумоізоляція



Найкраще захищає від шуму в парі зі спеціальними матеріалами / фото: Italstroy

Ще один неочевидний плюс ламінату на стіні – він відмінно захистить вас від стороннього шуму зовні.

Великий вибір

Ламінат можна легко підібрати на будь-який смак та гаманець. За допомогою такого облицювання ви можете легко «грати» візуальними ефектами. Вузьку кімнату можна розширити вертикальними лініями, а низька стеля не здаватиметься такою з горизонтальними.

Легка у догляді

Під час прибирання в домі можна легко протерти забруднену панель вологою серветкою.

Недоліки

Чутливість



Поганою затією також буде використання ламінату у ванній / фото: Стардизайн

На жаль ставити ламінат на зовнішні стіни не рекомендується. Значні коливання температури та підвищена вологість можуть знищити покриття.

Поверхня

Перед встановленням ламінатної дошки потрібно обов'язково вирівняти площину. Інколи така робота вимагає значних грошей та часу.

Читайте також: Повторне фарбування стін: типові помилки та що варто знати

Не для всієї кімнати

Дизайнери не рекомендують облицьовувати усі стіни в кімнаті ламінатною дошкою. Найкращим варіантом буде обробка однієї або двох стін деревом, а решту доведеться буде або фарбувати або клеїти шпалери.

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням