Шість студентів з Інституту Текноногіко де Монтеррей в Мексиці сконструювали недорогі сонячні лампи з бруду, кактусів, кокосів. Проєкт розроблений для тих, хто живе в ізольованих сільських районах з обмеженим електропостачанням. Такі лампи будуть корисними для приблизно 7 мільйонів мексиканців.

Під керівництвом Мойсеса Ернандеса в рамках проєкту Solar студенти розробили шість різних ламп, виготовлених із відходів, на які можна натрапити в сільській Мексиці, таких як кокоси та кактуси, повідомляє Dezeen.

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Сонячні батареї та світлодіодні технології, які тут використали, дозволять використовувати лампи навіть в тих регіонах, де електропостачання є нестабільним та слабким.



Лампи мають примітивну конструкцію / Фото Dezeen

Так, деякі з ламп не прослужать настільки довго як класичні, але через свою бюджетність можуть стати справді популярними.



Тваринні відходи теж можуть бути використані у виробництві ламп / Фото Dezeen

Для використання таких ламп користувачам знадобляться лише сонячна панель та сама лампа. Тканинні відходи тваринного походження, які також відомі як колаген, тут використовувались для створення напівпрозорої лампи коричневого кольору.



Так виглядає лампа з бруду / Фото Dezeen

Проєкт досі триває, а студенти переконують, що для виробництва нових ламп підійдуть майже усі вторинні матеріали.

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Світлодіоди не потребують багато електроенергії / Фото Dezeen

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