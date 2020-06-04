Дизайнерська студія Miniwiz, уряд Тайваню та католицька університетська лікарня Фу Джен створили прототип модульної палати з використанням перероблених алюмінієвих панелей, що дозволить лікарням швидко пристосовуватись до боротьби з коронавірусом.

Модульний адаптивний кабріолет (MAC) – набір був розроблений студією Miniwiz, з Центром інновацій (Університетська лікарня Фу Фу Джен) в Тайбеї, Міністерством економіки Тайваню та Тайваньським дослідницьким інститутом дизайну (TDRI), у відповідь на виклик, пов'язаним зі світовою пандемією коронавірусу Covid-19, пише авторитетне видання Deezen.

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Дизайнери поділились, що коли пандемія Covid-19 активно поширюється в усьому світі, попит на медичні та лікарняні палати зросли так само швидко.



Переносні палати можна з легкістю перевозити з місця на місце / фото: Deezen

Модульні підрозділи, які можна зібрати або в наявних будівлях, або на землях, прилеглих до лікарень, розроблені як альтернатива непридатним тимчасовим лікарням, які використовуються в деяких країнах.

Стіни всередині прототипу модульних корпусів побудовані з антивірусних та бактеріальних акустичних панелей Miniwiz.

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Зроблені з перероблених алюмінієвих банок та поліетилентерефталату (ПЕТ), ці панелі звукопоглинання покриті антибактеріальним шаром та містять ультрафіолетову систему самоочищення, яка "зменшує кількість 99,9 відсотка бактерій, відбиваючи віруси".



Дизайнери певні, що важливо турбуватись про здоров'я та екологію / фото: Deezen

Проєкт був заснований тайваньським архітектором та інженером Артуром Хуангом та іншим інженером-конструктором Джарвісом Лю у 2005 році з метою продемонструвати, як відходи після споживання можуть перероблятися у корисні продукти.

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