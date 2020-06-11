Бразильські дизайнери розробили проєкт дизайну квартири в стилі лофт. Нейтральні кольори, мармур і дерево роблять апартаменти затишними, а елементи лофту додають елегантності та величі. Простір немає перегородок, а зонування приміщення відбувається за рахунок вдалого використання матеріалів.

Архітектори прагнули, щоб власники будинку відчули стиль через органи чуття, повідомляє Archdaily.

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Загалом квартиру площею у 72 квадратні метри розділено на три зони. Перша з них – це соціальна зона, тут в будинку розташовані вітальня, їдальня та кухня. Друга зона – це робочий куточок. І нарешті, у приватній зоні розташована спальня.



Кухня та їдальня розташовані у одному просторі / Фото Archdaily

Сам дизайн інтер'єру можна назвати класичним лофтом. Першочерговими маркерами цього стилю є колір – сірий бетонний відтінок. Також використання дерева, яке забезпечує контраст.



Робоча зона насичена кімнатними рослинами / Фото Archdaily

Дизайнери також приділили увагу декору. Так, всередині представлені картини художника Габріеля Вікбольда та багато кімнатних рослин.



У вітальні затишку додає штучний камін / Фото Archdaily

Попри невеликі розміри квартири, дизайнери змогли правильно організувати простір та забезпечити певну приватність мешканцям.

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Контрасти кольорів теж притаманні стилю / Фото Archdaily

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