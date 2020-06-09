Дизайнерка Атена Кальдерона придбала квартиру в одного з американських дизайнерів, яку пізніше вирішила оновити. Помешкання розташоване на Лонг-Айленді, що в Нью-Йорку. Ремонт зробили за допомогою гіпсових стін, лляної тканини, мармуру та вінтажних знахідок. Вийшло дешево, проте зі смаком.

Стіни тут облицьовані штукатуркою від компанії Kamp Studios, пише Dezeen.

Вас зацікавить: Використання яскравих кольорів: в Австралії дизайнери представили сміливий інтер'єр – фото

Я хотіла обрати нові матеріали та нові поверхні, а також зробити помешкання світлішим, тому що раніше воно було занадто темним, застарілим та важким,

– розповіла дизайнерка.



Світильник дизайнерка побачила у свого друга вдома / Фото Dezeen

На кухні замінили шафки та полиці з деревини на зламані шафи IKEA, а кухонний фартух зроблений повністю з мармуру.



Мармур став головним матеріалом на кухні / Фото Dezeen

У обідній зоні поставили столик, який знайшли на фермі. Він оточений італійськими кріслами саппоро 1960-х років, виготовленими з горіха з коричневими шкіряними сидіннями. Над головою – білий світильник з квартири друга дизайнерки.



На підлозі у спальні дизайнерка постелила лляний килим / Фото Dezeen

Мені подобається, що вінтаж робить з домом. Це додає невідомої історії та особливого позачасового патерну,

– пояснила дизайнерка.



Крісло теж є досить старим / Фото Dezeen

У вітальні є два вінтажні крісла з кремової тканини та контрастним дизайном, блідий мармуровий журнальний столик і диван Pasha від Caravane, покритий тканиною.



Кухня перетворилась на цікавий та креативний простір / Фото Dezzen

Читайте також: Затишний квадрат в пастельних кольорах: незвичний інтер'єр з Португалії – фото

В квартирі також є ціла колекція зі старих килимів, французький стіл з горіхового дерева, та багато інших старих елементів інтер'єру.

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням