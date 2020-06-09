Льон та мармур: дизайнерка з Нью-Йорка бюджетно та зі смаком оновила власну квартиру – фото
Дизайнерка Атена Кальдерона придбала квартиру в одного з американських дизайнерів, яку пізніше вирішила оновити. Помешкання розташоване на Лонг-Айленді, що в Нью-Йорку. Ремонт зробили за допомогою гіпсових стін, лляної тканини, мармуру та вінтажних знахідок. Вийшло дешево, проте зі смаком.
Стіни тут облицьовані штукатуркою від компанії Kamp Studios, пише Dezeen.
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Я хотіла обрати нові матеріали та нові поверхні, а також зробити помешкання світлішим, тому що раніше воно було занадто темним, застарілим та важким,
– розповіла дизайнерка.
Світильник дизайнерка побачила у свого друга вдома / Фото Dezeen
На кухні замінили шафки та полиці з деревини на зламані шафи IKEA, а кухонний фартух зроблений повністю з мармуру.
Мармур став головним матеріалом на кухні / Фото Dezeen
У обідній зоні поставили столик, який знайшли на фермі. Він оточений італійськими кріслами саппоро 1960-х років, виготовленими з горіха з коричневими шкіряними сидіннями. Над головою – білий світильник з квартири друга дизайнерки.
На підлозі у спальні дизайнерка постелила лляний килим / Фото Dezeen
Мені подобається, що вінтаж робить з домом. Це додає невідомої історії та особливого позачасового патерну,
– пояснила дизайнерка.
Крісло теж є досить старим / Фото Dezeen
У вітальні є два вінтажні крісла з кремової тканини та контрастним дизайном, блідий мармуровий журнальний столик і диван Pasha від Caravane, покритий тканиною.
Кухня перетворилась на цікавий та креативний простір / Фото Dezzen
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В квартирі також є ціла колекція зі старих килимів, французький стіл з горіхового дерева, та багато інших старих елементів інтер'єру.
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