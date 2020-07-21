Максимально дивна форма – дизайн світильників у стилі пап'є-маше: фото
Колекція світильників пастельних відтінків під назвою "Бачити овець" містить низку аморфних підвісних світильників та ваз, натхненних цікавими концепціями.
Як пояснив дизайнер, колекція бере натхнення з двох книг: Маленький принц Антуана де Сент-Екзюпері та Модель, авторства Хідео Фурукава, пише видання Deezen.
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Кожна лампа містить джерело світла всередині своєї керамічної оболонки, яка підвішена до стелі тонким металевим дротом.
На перший погляд – світильники виглядають дивно / Фото Deezen
Розробник Nishikawa робить кожну лампу, змішуючи паперове волокно з мокрою глиною і перетворює їх у порожнисті оболонки, використовуючи техніку намотування.
Основа затишку – тепле світло / Фото Deezen
Після того, як глина висохне, дизайнер вирізає отвори перед нанесенням кольорової глини на поверхню та випаленням предметів в електричній печі.
Абсолютно всі деталі виконані вручну / Фото Deezen
Паперовий зовнішній вигляд світильників, поєднаний з покриттями з рум’яними відтінками, надає їм "таємничого", але ще теплого світла при освітленні.
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