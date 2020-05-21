Як правильно облаштувати маленьку квартиру: корисні поради та фото

Якщо ви власник невеликої квартири, то імовірно задумуєтесь над тим, як правильно її облаштувати. Відомо, що зручна квартира не обов'язково повинна бути великою, проте створити комфорт в крихітному помешканні ви зможете прислухавшись до порад. Як правильно облаштувати маленьку квартиру та корисні поради – читайте в матеріалі.

Існує багато помилок, які часто роблять домовласники. Найчастіше люди неправильно підбирають меблі, люстри та забувають про зонування, повідомляє Дизайн 24.

До теми: Дизайн маленької спальні: як використати простір з максимальною користю

Корисні поради по облаштуванню маленької квартири

Меблі



Шафа-купе – хороший варіант багатофункціональних меблів / фото: Budmaster.info

Найбільшою помилкою при виборі меблів буде купівля важких та громіздких шаф, диванів чи столів. Саме тому дизайнери рекомендують підбирати компактну та багатофункціональні меблі.

Двоповерхове або ліжко, яке з'являється з шафи справді можуть стати хорошими варіантами для дитячої кімнати. Щодо шаф, то великою популярністю в маленьких квартирах користуються шафи-купе.

Дзеркала



Важливо не переборщити з використанням дзеркал / фото: Світ матраців

Метод не новий, але перевірений. Найкращим способом візуально розширити приміщення буде встановлення дзеркал в кімнатах. Проте тут теж треба знати міру.

Використовуйте вільний простір



Насправді майже в кожній квартирі не до кінця використовують вільні простори / фото: Remboo

Щоб не перевантажувати площу підлоги, радимо встановити полички над дверним отвором, під раковиною, та над диваном. Зайвих меблів, які неодмінно з'являться – позбудьтеся.

Освітлення



Громіздкі люстри лише заважатимуть в крихітних квартирах / фото: Home story

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Окрім гри зі світлом в різних зонах, не забувайте, що люстри треба вибирати, відштовхуючись від висоти стелі. Так, якщо в квартирі низькі стелі, то дизайнери наполегливо рекомендують відмовитись від великих та громіздких люстр.

Найкращим варіантом буде Led-освітлення та використання кількох джерел світла.

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