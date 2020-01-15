Дизайн маленької кухні: особливості та варіанти планування приміщення – фото

Для того щоб обрати дизайн для кухні, потрібно відштовхуватись від її розмірів. Сьогодні існує безліч варіантів та ідей, які допоможуть перетворити навіть мініатюрну кухню на зручне приміщення для приготування їжі. Які особливості маленьких кухонь та які існують варіанти планування – у нашому матеріалі.

Щоб комфортно почуватись на тісній кухні – застосовуйте нестандартні рішення.

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Особливості інтер'єру кухні

Вологість

Не забувайте, що саме на кухні постійно підвищена вологість. Саме тому, матеріали, які використовуватимуться для умеблювання кімнати, повинні бути стійкими до перепадів вологості повітря.

Надійність підлоги

Кухня – це місце, де часто додолу летять різні предмети. Інколи каструля чи сковорідка не залишають слідів, проте не варто випробовувати долю, та обрати надійде і міцне покриття для підлоги.

Меблі

Зручне розташування меблів є запорукою комфорту. При купівлі умеблювання потрібно врахувати розмір кімнати, наприклад, власники маленької кухні повинні пожертвувати обіднім столом.

Особливості планування маленької кухні

Кутове планування



Найкращим стилем для маленької кухні буде мінімалізм / фото: Все про ремонт

Такий тип передбачає розташування шаф літерою Г. В такому випадку раковина розміщується в кутку. З одного боку розташовується плита, а з протилежного робоча зона.

Це планування найкраще використовувати для приміщень квадратних форм.

Лінійне планування



Довгі кухні часто облаштовують на балконах / фото: Decoratorium

У цьому випадку шафи розміщуються вздовж стінок. Цей варіант часто використовується для витягнутих кухонь. Раковину можна розміщувати в будь-якому зручному місці, наприклад в місцях виведених комунікацій.

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Літера "П"



Газова плита і духовка часто розташовується в краю кімнати / фото: Pinterest

Розташування меблів літерою "П", теж є одним з найоптимальніших варіантів для тісних кухонь. В цьому випадку всі меблі розташовані біля стін, а посередині лишається багато вільного простору.

Розташування раковини залежить від місця виходу каналізаційного відводу. Всі інші деталі можна робити на свій розсуд, крім плити, адже вона повинна бути біля газових труб.

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