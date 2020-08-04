Ресторан під назвою Lady Marmalade працює в канадському Торонто ще з 2009 року, проте нещодавно тут закінчили ремонт. Заклад займає частину цокольного поверху триповерхової цегляної будівлі. Інтер'єр тут обрамлений світлим деревом, та великою кількості зелені.

Архітектор Омар Ганді спроєктував інтер'єр закладу неподалік центру міста, повідомляє Archdaily.

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Зовнішній вигляд будівлі після реновації зберіг свій первісний вигляд.



Заклад є доволі вузьким / Фото Archdaily

Нове велике вікно відкриває інтер'єр ресторану для вулиці. Облицювання кедрами та цеглою є ключовими у ресторані. В задній частині приміщення також додали додаткові квадратні метри, щоб розширити кухню та їдальню.



А дерево є серцевиною інтер'єру / Фото Archdaily

Ремонт перетворив довгу, вузьку темну будівлю в світлий, теплий простір для великих компаній. Нові вікна спереду та ззаду ресторану, а також нові ліхтарі забезпечують достатнє освітлення навіть у найпохмуріші дні.



Окрім вікон світло в закладі забезпечують різного роду світильники / Фото Archdaily

Інтер'єр оброблений балтійською березою створює фон для природного світла. Меблі та барна стійка тут також зроблені з дерева. Зелені акценти тут створюють кімнатні рослини на стінах.

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