Мармур та старовинні меблі: фото білосніжного інтер'єру будиночку для відпочинку

Архітектор Леандро Гарсія відремонтував будинок для відпочинку сім'ї біля пляжу в Бразилії та наповнив її старовинними місцевими меблями. Загальна площа приміщення становить 158 квадратних метрів.

Будинок має панораму на Атлантичний океан, пише Dezeen.

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Під час ремонту дачі розширили житлову зону, щоб збільшити кухню, їдальню та простір для відпочинку. Стіни біля входу демонтували та замінили книжковою шафою з місцевої деревини, яка схожа на американський горіх.



Стелаж навколо телевізора має відкриті полички / фото: Dezeen

Дерев'яна конструкція додає конфіденційності передпокою, який має доступ до трьох спалень. Куточок для телевізора має відкриті полички для демонстрації дизайнерських предметів декору.



З вікна видно пляж та Атлантичний океан / фото: Dezeen

Будинок наповнений бразильськими старовинними меблями. У вітальні стоїть журнальний столик, настільна лампа та боковий столик з місцевого дерева.



Таких крісел залишилось лише кілька / фото: Dezeen

Також уваги варте крісло бразильського архітектора Хосе Заніна Кальдаса, якому вже понад сорок років.



Білизна спальні гармоніює з кухнею та ванною кімнатами / фото: Dezeen

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Кухня виконана з дорогого білосніжного мармуру. Спальні та ванні також майже повністю білі, з білосніжними меблями.

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