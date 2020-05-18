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Мармуровий дизайн в будинку з контейнера: вражаючі фото з Бразилії

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Проєкт не схожий на будтинок з контейнера
Проєкт не схожий на будтинок з контейнера / Archdaily

Архітектор Марілія Пеллегріні представляє свій проєкт популярних сьогодні будинків з контейнерів на виставці Casacor 2019 у Сан-Паулу. Інтер'єр та екстер'єр контейнера покритий білосніжним мармуром, а сам будинок є багатофункціональним та складається з матеріалів, які легко переробити.

Концепція проєкту базується на повторному використанні матеріалів. За словами розробників, попри безліч переваг, все ще існує певна недовіра до таких інтер'єрів. Особливо вона мотивована популяризацією промислових та простих оздоблень для цього типу будівель, пише Archdaily.

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Будинок площею 60 квадратних метрів був виготовлений з двох з'єднаних контейнерів. Він має інтегровану їдальню, кухню та пральню, а також зручну ванну кімнату.


Будинок має відкритий простір, щоб отримати більше сонячного світла / фото: Archdaily

Інтер'єр, як і екстер'єр будинку вирішили облицьовувати мармуром, щоб приховати промислову та гофровану структуру контейнера.

Мармур, який використовували під час будівництва, має властивості підвищеної стійкості до сонячних променів, подряпин, плям та іншого.


Дизайн виконаний в мінімалістичному стилі / фото: Archdaily 

Контейнерний будинок також має зовнішню площу 90 метрів квадратних із зеленою площею, фруктовим деревом та скульптурною лавочкою з бразильського граніту.

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Більше фото будинку з контейнера: 

 

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Бразилія Ідеї для дому Ідеї для екстер'єру Ідеї для інтер'єру Дизайн
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