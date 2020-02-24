Ідеї для меблів з дерев'яних піддонів – фото

Запас грошей, які були виділені на ремонт, часто закінчуються якраз на етапі купівлі меблів. Зазвичай в такому випадку доводиться відкласти цю затію або і взагалі вдатись до купівлі дешевої фурнітури. Не варто себе обмежувати – меблі з дерев'яних піддонів виглядають практично та стильно. Як використати дерев'яні піддони в інтер'єрі будинку – читайте в нашому матеріалі.

Мережа сьогодні пропонує десятки креативних варіантів.

До слова: Дизайнер створив диван зі старих речей від Balenciaga: фото

Меблі для дому з дерев'яних піддонів

Стіл



Столи можуть складатись як з одного піддону, так і з кількох / фото:

Для виготовлення найпростішого столу вам вистачить трьох-чотирьох піддонів. Також хорошим варіантом буде зробити поверхню скляною. Не обмежуйте себе в колірних варіаціях.

Диван



Один з найпростіших варіантів / фото: Kolorit

Трохи складнішим буде виготовлення дивану. Проте і тут є різні модифікації. Як би ви не уявляли свій майбутній диван, доведеться використати більше матеріалу та озброїтись інструментами. Також треба докупити м'які частини дивану – спинку та сидіння.

Ліжко



Можна використати світлодіодні стрічки для креативного освітлення / фото: Mediaсоль

Найпопулярніший варіант, який часто застосовують вкупі зі Скандинавським стилем. Тут треба всього кілька пофарбованих у білий колір піддонів та матрац – готово.

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Полиці



Варіантів може бути безліч / фото: Depositphotos

Ще один хороший спосіб зекономити гроші – виготовити полиці з піддонів. Для цього можна лише відкріпити кілька елементів і чіпляти на стіну. За наявності бажання та часу спробуйте проявити креативність і придумати оригінальніші варіанти.

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