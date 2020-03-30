Металізовані шпалери в інтер'єрі: переваги та недоліки, а також особливості такого вибору – фото

Сьогодні ринок пропонує велике різноманіття для оздоблення стін. Одним з найпростіших та найвишуканіших варіантів є шпалери. А найпопулярнішим варіантом є саме металізовані. Які переваги та недоліки, а також особливості такого вибору – читайте в нашому матеріалі.

Металізовані шпалери вдало прикрасять і класичний інтер'єр і стиль хай-тек. Такі шпалери гармонійно поєднується з розкішшю першого і лаконічною простотою другого стилю.

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Переваги

Довговічність



Такі шпалери часто застосовують в сучасних інтер'єрах / фото: Confetissimo

Металізовані шпалери володіють відмінними експлуатаційними характеристиками. Саме тому вони не втрачатимуть привабливого зовнішнього вигляду протягом довгого часу.

Стійкість

Такі шпалери відрізняються високим ступенем міцності, вони не вигорають під ультрафіолетовими променями, а також є водонепроникними.

Контроль клімату

Через використання фольги у виготовленні шпалер вони здатні відбивати ультрафіолетові промені, тому допомагають зберігати тепло в кімнаті.

Недоліки

Низька пропускна здатність



Шпалери із золотим відблиском ідеально підійдуть для класичних інтер'єрів / фото: Probud

Через те, що фольга не пропускає повітряні потоки та вологу, приміщення треба частіше провітрювати, щоб запобігти утворенню грибка та накопичення бактерій. Також підійде встановлення кондиціонера.

Ціна

Металізовані шпалери завжди на порядок дорожчі за звичайні. Саме тому дозволити собі їх можуть не усі.

Особливості металізованих шпалер

Електропровідність



Пастельні шпалери стануть хорошим доповненням до мінімалізму / фото: Confetissimo

Фольга – хороший провідник струму. Саме тому перед роботою потрібно знеструмити електричну мережу.

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Клей

Клей, який застосовують під час роботи із металізованими шпалерами, відрізняється від звичайного. Адже він повинен витримати чималу вагу таких шпалер.

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