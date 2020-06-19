Мінімалізм та акцент на кольорах – дизайн екологічного будинку з В'єтнаму – фото
Архітектори створили екологічний таунхаус в південній частині В'єтнаму. У вузькому, проте високому будинку вирішили застосувати мінімалістичний дизайн з вкрапленнями сірого кольору. Також приміщення має сучасну технологію природної вентиляції та чіткий поділ між житловими зонами.
Земельна ділянка, на якій стоїть будинок має площу всього 5 на 20 метрів, повідомляє Archdaily.
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Через посушливий клімат та невелику кількість дощів архітектори вирішили створити природну систему вентиляції будинку, де повітря вільно циркулює крізь всю будівлю. Також важливу роль у вентиляції відіграють дерева, якими обсаджене житло.
Вхід до будинку засаджений деревами / Фото Archdaily
Будівля має чітке зонування, яке дозволяє подолати основну проблему більшості помешкань – невеликий простір. Інтер'єр тут виконаний у світлих тонах, а одна зі стін обкладена сірою плиткою з національними в'єтнамськими візерунками.
Предмети у вітальнях та інших приміщеннях зроблені на основі традиційного стилю місцевих людей. Наприклад, оболонка люстри тут нагадує стару пташину клітку.
Вид з вікон теж закриває ліс / Фото Archdaily
Як результат, вийшов будинок із сучасними образами та функціями, але з прив'язкою до минулого,
– розповіли дизайнери.
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