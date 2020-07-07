Місце для з'їзду Партії регіонів: готель з В'єтнаму витратив на облицювання тонну золота – фото
П'ятизірковий готель під назвою Dolce Hanoi Golden Lake Hotel, що у В'єтнамі, витратив тонну золота на декорування фасаду будівлі та усієї техніки. Зробили це для того, щоб привабити відвідувачів після карантину.
В'єтнам почав виходити з карантину, відповідно "ожила" і сфера туризму, повідомляє CNA Asia.
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Власником готелю є американська компанія Wyndham Hotels & Resorts. За словами керівників фірми, на оздоблення будівлі пішло близько тонни дорогоцінного матеріалу.
Фасад будинку повністю зроблений з золота / Фото CNA Asia
Окрім фасаду приміщення, на даху готелю розмістили басейн з кахельною плиткою, вкритою 24-каратним золотом, а в кімнатах для гостей золотом оздоблені ванні кімнати.
Готель сильно вирізняється своєю розкішшю / Фото CNA Asia
На сьогодні у світі немає іншого подібного готелю,
– розповідає управитель закладу.
Проживання в такому готелі не з дешевих / Фото CNA Asia
Вартість номера тут стартує від 250 доларів за ніч.
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Так, унітаз тут теж золотий / Фото CNA Asia
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